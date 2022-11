Un parcours interactif sur les pentes du Massif de Charlevoix

Les pentes du centre de ski Le Massif de Charlevoix s’illumineront durant les nuits d’été. Un nouveau spectacle de sons et de lumières, qui pourra être admiré à bord des remontées mécaniques, promet de donner un nouveau souffle à la montagne endormie durant l’été.

L’activité, intitulée Le vol de l’oiseau mécanique , prendra vie à la tombée de la nuit. Les spectateurs prendront place à bord des télésièges du Massif dans un parcours de six kilomètres, ponctué de projections, de jeux de lumières et d’ambiance sonore. L’expérience nocturne en pleine nature donnera au spectateur l’impression de voler, assure Yves Aucoin, spécialiste des éclairages et co-concepteur du projet.

La montée se veut plus lumineuse, notre histoire lumineuse provient de la montée , précise-t-il. C'est une autre histoire quand tu descends, que tu sens le vide sous tes pieds, et [que tu entends] seulement les cris, les [effets sonores], qu'on va produire à différents endroits dans la descente.

Les visiteurs pourront faire l'expérience du parcours interactif en groupes restreints. Photo : Le Massif de Charlevoix

Les visiteurs monteront à bord d’un premier télésiège pour se rendre au sommet. Ils emprunteront ensuite un sentier interactif vers un deuxième remonte-pente qui les ramènera au pied de la montagne. Le parcours peut aussi commencer en haut des pentes.

L’expérience, qui se targue d’être le premier carrousel nocturne à flanc de montagne au monde , doit durer environ une heure. Les tests effectués cet été ont été très concluants, selon Yves Aucoin.

« Notre but était d'amplifier la beauté de la nature. » — Une citation de Yves Aucoin, co-concepteur de l'expérience

Les spectateurs prendront place à bord des télésièges du Massif de Charlevoix pour vivre l'expérience du «Vol de l'oiseau mécanique». Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

L’ancien directeur général du Festival d’été de Québec et membre du Conseil d’administration du groupe Le Massif, Daniel Gélinas, pilote le projet. Le concept novateur lui a été soumis par ses amis et collaborateurs de longue date Stéphane Mongeau, Yves Aucoin, Martin Labrecque et Olivier Kemeid, aujourd’hui réunis sous la bannière du collectif Atelier Occhio. Ils ont chacun une longue expérience dans le domaine du spectacle pour avoir notamment collaboré à la création de plusieurs réalisations du Cirque du Soleil, de Céline Dion et de Robert Lepage.

Un besoin pour l’industrie touristique

Le Groupe Le Massif cherchait depuis plusieurs années une offre touristique durant les soirs d’été. Le concept comportait tous les éléments gagnants selon le président du Conseil d'administration du groupe Le Massif et cofondateur du Cirque du Soleil, Daniel Gauthier.

Ça correspond à un besoin qui a été clairement identifié, entre autres par Tourisme Charlevoix, d'avoir un produit-spectacle familial de soirée, ce qui manquait dans la région , mentionne-t-il.

L’expérience, qui représente un investissement d’environ 10 millions de dollars, doit être présentée durant trois étés. Daniel Gauthier estime qu’entre 70 000 et 100 000 visiteurs pourraient acheter un billet durant l’été 2023.

L'expérience offrira aux spectateurs une perspective inédite sur le fleuve Saint-Laurent. Photo : Le Massif de Charlevoix

On pense que le projet peut être suffisamment puissant pour attirer du monde. Ça ne sera pas un stop en route vers Charlevoix ou la Côte-Nord , espère-t-il.

Daniel Gélinas précise que pour s’assurer de la présence de familles sur les pentes du Massif à la tombée de la nuit, des partenariats avec les hôteliers de la région seront nécessaires.

Il y a beaucoup d'hébergement ici , dit-il. On veut travailler toute la commercialisation de l'hébergement. [...] On veut créer des [forfaits]. Et ces [forfaits]-là vont se retrouver aussi dans toute l'industrie de l'hôtellerie de Charlevoix.

Daniel Gélinas est le producteur exécutif du spectacle interactif «Le vol de l'oiseau mécanique». Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

L’effet Club Med

La présence du Club Med de Charlevoix, qui a ouvert ses portes il y a bientôt un an, garantit d’ailleurs au Massif des visiteurs les soirs d’été, assure Daniel Gauthier. D’ailleurs, il est satisfait de la fréquentation durant l’hiver dernier. Il estime avoir vendu entre 35 000 et 40 000 billets journaliers aux clients du Club Med.

Ça valait la peine d’être patient! , se réjouit-il.

L'aile est du village du Club Med de Charlevoix. L'hôtel est situé en bas de la montagne, près du fleuve, à l'est du centre de ski. Photo : Radio-Canada

Bientôt l’acquisition du Mont-Sainte-Anne?

Daniel Gauthier se garde bien de commenter le dossier de l’achat du Mont-Sainte-Anne par le Groupe Le Massif. Questionné à ce sujet, l’homme d’affaires esquisse tout de même un sourire.