Saguenay lance un programme pour soutenir ses athlètes et ses équipes

Le programme Équipe Saguenay permettra de soutenir financièrement les équipes ou les athlètes qui participent régulièrement à des compétitions sur la scène nationale ou internationale.

Il s'agit d'un moyen pour la Ville d'aider les athlètes à atteindre un autre niveau, selon le président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault.

Il faut être fier de nos athlètes et évidemment en même temps, leur donner un bon coup de main, parce que ça coûte cher , a-t-il exprimé, en entrevue.

Le programme vise à offrir une situation plus stable aux athlètes, en échange de services et de visibilité pour la Ville de Saguenay.

Le président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Les montants annuels maximums offerts vont de 500 $ à plus de 2000 $, selon le niveau de performance d’un athlète ou de l’équipe.

[Le but est] d’une part soutenir et être fier aussi de ses athlètes. Moi, à chaque fois – je suis chroniqueur de sport aussi à la radio – et à chaque fois que je nomme une performance d’un athlète aux Jeux olympiques, au niveau international, au niveau canadien, c’est toujours intéressant , a également souligné Michel Thiffault, qui est animateur à la station de radio CKAJ 92,5.

En contrepartie, les athlètes devront par exemple arborer le logo de Saguenay en compétition, sur leur page Facebook, ou encore lors d’événements médiatiques. Ils seront également appelés à participer à des capsules vidéo, à des cliniques sportives, à des conférences ou à jouer le rôle de porte-parole d’une campagne de financement, selon le contrat qui sera établi.

Critères d’admissibilité

Pour être admissibles, les athlètes doivent résider à Saguenay ou être un contribuable de la municipalité depuis au moins 24 mois.

Ils doivent également être membres d’une fédération sportive reconnue par le ministère de l’Éducation ou de l’Enseignement supérieur.

Les équipes qui souhaitent bénéficier du programme doivent être composées majoritairement d’athlètes de Saguenay et évoluer majoritairement dans la municipalité, en plus d’être inscrites et de compétitionner régulièrement sur le territoire, a précisé la Ville, par voie de communiqué.

Les informations entourant le programme sont disponibles en ligne au equipe.saguenay.ca.

Avec les informations de Philippe L'Heureux