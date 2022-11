Mission de développement économique en Europe pour la Ville de Matane

À la mi-octobre, une délégation matanaise a pris la direction de l’Allemagne et de la France pour discuter d’économie industrielle, de recrutement de main-d’œuvre et de tourisme avec des intervenants internationaux.

Le maire de Matane, Eddy Métivier, ainsi que le directeur général, Nicolas Leclerc, étaient de ce voyage. Le directeur général de développement économique Matanie (DEM), Jean Langelier, était également présent pour les volets économiques et touristiques de la mission.

L’objectif premier de cette visite était d’aller à la rencontre d’entreprises allemandes qui auraient de l'intérêt à s’implanter en Matanie. On voulait mieux comprendre leurs opérations et mieux comprendre leurs enjeux et leur besoin pour comprendre de quelle façon on peut les aider à venir s’implanter ici , indique le directeur de DEM .

Jean Langelier est directeur général de Développement économique Matanie (archives). Photo : Radio-Canada

M. Langelier explique également que de se rendre directement auprès des entreprises permet de s’assurer que celles-ci respectent les critères d’acceptabilité sociale et environnemental.

« Maintenant qu’on les a vus dans leurs activités, on est plus convaincu que c’est une entreprise qui respecte ces critères-là. » — Une citation de Jean Langelier, directeur général de développement économique Matanie

La suite du voyage s’est déroulée en France.

Une visite chez STACE

M. Métivier et M. Langelier sont également allés à Bordeaux, en France, pour visiter des installations de l’entreprise STACE.

STACE a notamment fait l’acquisition de l’ancienne usine d’Enercon à Matane à l’automne dernier. L’entreprise a également soumis un projet de parc de panneaux solaires sur un ancien site d’enfouissement lors d’appels d’offres en énergies renouvelables lancés par Hydro-Québec en décembre dernier.

On est allé visiter deux installations de parcs solaires faits par la compagnie STACE à Bordeaux dans une perspective de savoir ce que c’est et de bien connaître le principe et de voir ce que ça à l’air un parc solaire sur des sites d’enfouissement , précise Jean Langelier.

Eddy Métivier est le maire de Matane (archives). Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

C’est une belle manière de revaloriser un site qui est perdu à ce moment-là, poursuit Eddy Métivier. Ça rejoint notre planification stratégique au niveau du développement durable et c’était vraiment une belle opportunité d’aller rencontrer les gens de STACE sur place.

La concrétisation du projet de parc solaire matanais est toutefois conditionnelle à l’analyse d’Hydro-Québec. Les soumissions qui iront de l’avant devraient être annoncées vers la fin de l’année ou au maximum au mois de janvier 2023.

Le fait qu’on soit allé là-bas, ça démontre qu’on veut vraiment appuyer l’entreprise et aussi on démontre à Hydro-Québec qu’on est vraiment intéressés à la concrétisation de ce projet-là , ajoute le maire.

Si Hydro-Québec répond favorablement à l’appel d’offres de STACE pour un parc de panneaux solaires à Matane, il s’agirait d’un projet d’investissement de l’ordre de 50 millions de dollars selon le directeur de DEM.

Un arrêt à Paris

La délégation matanaise a également été reçue par la Délégation générale du Québec à Paris et la déléguée générale Michèle Boisvert. Des représentants français d’Investissement Québec International étaient également présents, indique M. Langelier.

L’un des objectifs de cette visite était de présenter les attributs de la région en termes d’implantation d’entreprises industrielles dans les parcs industriels de la Matanie et plus particulièrement celui de Matane.

Un autre objectif était de faire valoir les attraits touristiques régionaux. Il y a 600 emplois directs et indirects qui dépendent de l’industrie touristique en Matanie et il y a 17 % de la clientèle touristique de la Gaspésie, en septembre 2021, qui venait de la France , explique Jean Langelier.

« Les Français sont des partenaires importants au niveau touristique et on voulait solidifier nos liens. » — Une citation de Jean Langelier, directeur général de développement économique Matanie

Un autre élément important selon le directeur général de DEM lors de leur passage à Paris était le recrutement des étudiants.

On a beaucoup d’étudiants du cégep [de Matane] qui viennent de la France et de l’île de la Réunion. On veut favoriser à ce moment-là le recrutement de la main-d’œuvre française en établissant des contacts avec les gens en France pour préparer une mission de Développement économique Matanie avec des entreprises à Paris en décembre prochain , ajoute M. Langelier.

Une source d’inspiration

Nonobstant les objectifs premiers de ce voyage, M. Métivier indique ces rencontres concrétisent la vision du conseil de la Ville de Matane.

On est dans la bonne direction avec notre plan particulier d’urbanisme, avec notre vision du centre-ville pour les 10 prochaines années , affirme Eddy Métivier.

« Il faut s’inspirer de ces belles choses qu’on a pu voir à l’extérieur pour innover et s’en inspirer pour modifier et améliorer nos centres-ville. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane.

M. Langelier abonde dans le même sens, et indique que ces rencontres exploratoires rapportent beaucoup pour la région.