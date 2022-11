Démolition de l’ancien bar Le Flirt : des stationnements pour des voitures électriques

Celui qui a acheté l'édifice pour le démolir dit avoir besoin de plus d'espace pour offrir des voitures électriques en location avec des bornes de recharge. Selon lui, son commerce, sous la bannière National, contribue à combattre le phénomène de l’utilisation de voitures par une seule personne.

C’est sûr qu’il faut changer les mentalités, il faut que les gens s’en aillent vers plus de véhicules de partage, enlever des véhicules sur la route. Le mode de véhicule vers lequel on s’en va, c’est les véhicules électriques, donc moins polluants. C’est sûr qu’il va y avoir une période d’adaptation dans les prochaines années pour la disponibilité qu’on n’a pas dans les véhicules électriques, mais on va commencer avec des véhicules plus en mode hybride, puis il faut vraiment s’en aller dans ce sens-là , a-t-il mentionné en entrevue mardi.

L’édifice, dont la construction remonte aux années 1880, a été démoli lundi. L’autorisation avait été accordée par le conseil d’arrondissement lors de la séance du 20 septembre.

L’autorisation du ministère de la Culture

Pour le président de l'arrondissement, Jacques Cleary, il fallait appuyer le commerçant dans son développement. Il ajoute que même si l'édifice était plus que centenaire, il a été statué qu'il n'avait aucune valeur patrimoniale.

Il faut avoir aussi l’autorisation du ministère de la Culture pour pouvoir débâtir ces bâtisses-là, chose que la Ville a reçue le 15 juillet, disant qu’il n’y avait aucun problème pour la démolition de ce bâtiment-là étant donné qu’il n’avait aucune valeur patrimoniale , a révélé Jacques Cleary lors de l’émission Place publique.

Il défend la position des élus qui ont voté à l'encontre de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme présidé par la conseillère Mireille Jean. Selon cette dernière, le projet de l’homme d’affaires ne répondait pas aux critères d’augmentation de densité au centre-ville de Chicoutimi.

Elle avait mentionné que lorsqu'un promoteur demande une autorisation de démolir, il doit procéder à une reconstruction dans un délai de 18 mois. Pour Mireille Jean, démolir pour y faire un stationnement ne devrait pas être autorisé.

Initialement, la démolition avait été bloquée en mai 2021.

Avec des informations de Michel Gaudreau et Catherine Doucet