Un jeune garçon de 12 ans porté disparu

Selon la SQ, le jeune garçon a été vu pour la dernière fois le 31 octobre (lundi), en soirée.

La dernière fois qu'il a été vu, Eyson Moushoom se trouvait dans sa résidence, située sur la 12e Avenue, à Senneterre. Ses proches auraient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, indique la Sûreté du Québec.

Description Taille : 1,52 mètre (5 pieds)

Poids : 57 kilos (125 livres)

Cheveux : noirs

Yeux : bruns

Le garçon pourrait être vêtu d’une chemise à carreaux noire et grise avec capuchon et d'un manteau d’hiver noir et gris. Il porte souvent une casquette.

Toute personne qui apercevrait Eyson Moushoom est priée de composer le 9-1-1. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver ce jeune garçon peut être communiquée, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.