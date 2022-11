Pas de défilé du père Noël à Vancouver, faute de commanditaire principal

Le défilé du père Noël est annulé pour une troisième année de suite, à Vancouver, mais cette fois-ci, ce n’est pas à cause de la COVID-19. Les organisateurs affirment qu’ils ont été incapables de trouver un commanditaire principal pour couvrir les coûts de l’événement.

La Société du défilé du père Noël de Vancouver déclare qu’elle se voit obligée de mettre de nouveau en pause le défilé avec beaucoup de regret après que l’événement a été annulé en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie.

L'événement, qui est l'un des plus jeunes défilés du père Noël au pays, propose habituellement une série de présentations par des groupes de musiques et des troupes de danse, ainsi qu’une apparition du père Noël et de ses elfes. Avant les annulations de la pandémie, le défilé attirait annuellement quelque 300 000 Vancouvérois.

Celui de 2017 avait failli être annulé après le retrait de son commanditaire principal, l’entreprise de télécommunication Rogers. C’est finalement Telus qui a donné les 150 000 $ manquants au montant total de 400 000 $.

Les organisateurs encouragent le public à garder l’esprit de Noël vivant en faisant des dons aux partenaires bénéficiaires du défilé, la banque alimentaire du Grand Vancouver et le CKNW Kids Fund.

La Société demande aussi aux commanditaires potentiels du défilé de 2023 communiquer avec elle.