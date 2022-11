Le N.-B. veut rendre les gilets de sauvetage obligatoires pour les pêcheurs

Pas d'obligation actuellement

En ce moment au Nouveau-Brunswick, rien n'oblige les pêcheurs à porter un gilet de sauvetage lorsqu'ils partent en mer, une situation que déplore le BST et Travail Sécuritaire NB depuis longtemps.

Les bateaux de pêche commerciale ne sont pas considérés comme des lieux de travail dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Travail Sécuritaire NB n’a donc pas l’autorité ne rendre obligatoire le port du gilet de sauvetage.

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, a proposé un amendement à la loi, mardi, afin de rectifier la situation.

Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, le 1er novembre 2022. Photo : CBC / Pierre Fournier

Le gilet obligatoire en 2024

Si l’amendement est adopté, les vêtements de flottaison seront obligatoires sur les bateaux de pêche commerciale au Nouveau-Brunswick à partir du 1er juin 2024.

Les capitaines des bateaux auraient alors la responsabilité de veiller au respect des mesures de sécurité prévues par la loi.

Travail Sécuritaire NB passera de son côté quelques mois à faire une campagne d’éducation et de sensibilisation dans le secteur.

L’objectif principal, c’est que la pêche soit un milieu plus sécuritaire , affirme le vice-président de la prévention à Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick, Richard Blais.

Un changement réclamé depuis longtemps

Selon le BST , environ dix personnes meurent chaque année dans l’industrie de la pêche commerciale. Environ le quart de tous ces décès surviennent lorsqu’un pêcheur passe par-dessus bord.

La pêche est l’une des professions les plus risquées au pays , dit le BST , car elle enregistre un grand nombre de décès qui auraient pu être évités.

Le directeur des enquêtes du BST , Clifford Harvey, affirme que son équipe surveillait de près la situation au Nouveau-Brunswick depuis la mort de deux pêcheurs de Salmon Beach, près de Bathurst, en 2016. Ni l’un ni l’autre ne portaient de vêtements de flottaison.

Le port d'attache du bateau naufragé en 2016 était celui de Miller Brook, à Salmon Beach. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le rapport du BST avait alors fait la recommandation que les vêtements de flottations deviennent obligatoires dans la province.

Le BST gardait à jour sur son site Internet les différentes actions prises au Nouveau-Brunswick pour tenter de rendre les vêtements de flottations obligatoires. Des consultations avec l’industrie des pêches il y a quelques années ainsi que des campagnes de sensibilisation ont aussi été faites.

Le BST affirme avoir initialement fait face à de la résistance de certains pêcheurs qui considéraient que les vêtements de flottaison sont inadaptés à leurs mouvements sur le pont et nuisent à leur travail. Certains ont aussi dit avoir peur de s’enchevêtrer.

En revanche, de nouveaux modèles de vêtements de flottaisons plus adaptés aux mouvements qui ont vu le jour en 2017 ont gagné de la popularité, et plus de gens dans l’industrie les portent, selon l’Association des pêcheurs de Grand Manan.

L’Union des pêcheurs des Maritimes n’a pas commenté la situation pour le moment.