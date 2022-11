Des mesures pour désengorger les urgences accueillies tièdement en Estrie

Les taux d'occupation dans les hôpitaux de l'Estrie dépassent largement leur capacité. La présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est, Stéphanie Goulet, exprime des réserves quant aux solutions du gouvernement.

Le ministre promet notamment une approche un appel, un rendez-vous pour le 811. Stéphanie Goulet rappelle que le Guichet d'accès à la première ligne (GAP) devait jouer ce rôle.

Dans notre région en Estrie, présentement, ce guichet-là devait régler bien des problèmes pour libérer les urgences. Mais les gens, quand ils appellent pour avoir rendez-vous s’ils n’ont pas de médecin, les délais sont vraiment très longs avant d’avoir un rendez-vous, donc ils finissent à l’urgence bien souvent. Il va falloir plus de rendez-vous de disponibles, pas mal plus. C’est ça qu’il faut régler , insiste-t-elle.

« Il [le ministre de la Santé] dit qu’il s’est entendu avec les médecins. On va voir comment c’est réalisable dans notre région. Il fait une grande conférence de presse pour annoncer qu’il va faire des miracles, mais les gens du terrain, nos membres, ne sont comme pas parties prenantes. Il faut arrêter d’essayer de gérer les problèmes en cellules de crise et de toujours mettre un plaster sur l'hémorragie, mais de ne pas régler le problème en entier. » — Une citation de Stéphanie Goulet, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est

Le président des usagers du CHUS, Claude Lemoine, se montre quant à lui plus optimiste.

On est pris dans un étau duquel il semble impossible de sortir. Toute bonne idée est la bienvenue, et j’ose espérer que le ministre Dubé et tous ceux et celles qui vont travailler à cet effort de guerre, je dirais, j’ose espérer qu’ils vont obtenir le succès auquel les usagers du Québec ont droit soutient-il.

Avec les informations de Guylaine Charette