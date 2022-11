Des chercheurs examinent la viabilité d’un corridor faunique traversé par une autoroute

Dans la terre meuble le long de la sinueuse rivière Elbow, entre la réserve de Tsuut'ina et les plaines de Weaselhead, il est facile de repérer des empreintes d’animaux comme des cerfs, des coyotes et parfois des orignaux.

Pour des chercheurs de l'Institut Miistakis spécialisé dans l'évaluation et la résolution de problèmes environnementaux complexes, cet endroit constitue l'un des corridors fauniques les plus importants de Calgary et il convient de le surveiller de près.

Pour cela, ils y ont installé depuis deux ans des caméras pour filmer les déplacements des animaux et analyser les données dans un but de sensibilisation des autorités publiques et des planificateurs de la province en matière de conservation de la faune. C’est ce qu’explique Nicole Kahal, analyste de la conservation de l'Institut Miistakis.

L’initiative de l’étude de cas intervient après que la conception initiale du pont de la rocade sud-ouest a donné lieu à une controverse en 2017, des résidents ayant jugé que la travée de l’infrastructure était trop étroite et qu’elle posait, de ce fait, un risque pour la faune et pour les habitations en cas d’inondation dans la région.

La province a dû procéder à des ajustements en guise de mesures d'atténuation dans le but d'amener les animaux à traverser l'important corridor.

Comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

Ces mesures font partie de ce que Nicole Kahal examine, à savoir la clôture aménagée pour empêcher les animaux sauvages de se diriger vers la route, la végétation que les animaux utilisent comme couverture, ainsi que le rôle de la travée plus large du pont pour garder la route ouverte du côté des plaines de Weaselhead.

La chercheuse veut ainsi savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour mieux comprendre où les investissements sont nécessaires ou utiles.

Jusqu'à présent, les animaux continuent de se promener sous le pont malgré le bruit des véhicules, affirme Nicole Kahal.

Beaucoup d'ours noirs ont été vus. Les orignaux, les lynx roux, les cerfs et les coyotes sont certainement les [animaux] que nous voyons le plus fréquemment , ajoute-t-elle.

Sara Jordan-McLachlan est la coordonnatrice du projet avec Calgary Captured. Il s'agit d'un projet scientifique citoyen de surveillance de la faune auquel l’Institut Miistakis et la Municipalité de Calgary s'associent.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le castor fait partie, avec les orignaux, les lynx roux, les cerfs et les coyotes, des animaux qui sont le plus fréquemment vus sous le pont construit sur la rocade sud-ouest. Photo : Fournie par l'Institut Miistakis

Elle ajoute qu’en plus des animaux cités par Nicole Kahal, il y a également des castors sous le pont qui, selon elle, serait peut-être devenu leur nouvel habitat.

Il y a eu beaucoup de changements dans leur habitat à l'intérieur du parc avec la construction de la route , note-t-elle. Cela pourrait être parce que leur population augmente et qu'ils se déplacent dans de nouvelles zones ou parce qu'ils se déplacent en réponse aux changements [intervenus] dans le parc.

L’analyse des données amassées dans le cadre de l’étude permettra peut-être d’obtenir des réponses à ces questions.

Avec les informations de Helen Pike