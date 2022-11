Le Manitoba octroie 3,6 M$ au Partenariat pour la sécurité au centre-ville de Winnipeg

Ces fonds permettront d'augmenter les effectifs des équipes de patrouille pour fournir plus d’aide aux personnes en difficulté.

En ce moment, trois équipes patrouillent à toute heure du jour et de la nuit dans les rues du centre-ville.

Le Partenariat continuera à fournir des services non urgents dans le domaine de la santé, la sécurité et le bien-être de tous ceux qui vivent, travaillent, apprennent ou visitent le centre-ville , explique le directeur général de l'organisme, Greg Burnett.

Cette initiative est née en avril 2020, suite à un investissement initial du gouvernement manitobain de 5 millions de dollars.

Le directeur général du Partenariat pour la sécurité au centre-ville de Winnipeg, Greg Burnett. Photo : Radio-Canada

Le partenariat public-privé est une collaboration entre la Ville de Winnipeg, True North Sports and Entertainment, la zone d’amélioration commerciale du centre-ville et le Service de police de Winnipeg, notamment.

Selon Mark Chipman, propriétaire de True North Sports and Entertainment et président du Partenariat pour la sécurité au centre-ville de Winnipeg, il y a urgence de sortir les personnes vulnérables de la pauvreté pour un environnement plus sécurisé.

« Cette pauvreté et cette itinérance qui semblaient autrefois moins flagrantes sont désormais visibles partout, et elles ne sont plus limitées au centre-ville. » — Une citation de Mark Chipman, président du Partenariat pour la sécurité au centre-ville de Winnipeg

Dans un communiqué de presse, le ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen, rappelle que l'organisme contribue à rendre le centre-ville sécuritaire et assure une présence positive dans le centre-ville en menant des activités de prévention et de mobilisation axées sur des solutions à long terme.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, indique qu'il est essentiel d’améliorer la santé et le bien-être de nos citoyens les plus vulnérables pour rendre l’ensemble des villes et municipalités de la province plus sécuritaires.

La province a également annoncé que 175 000 $ provenant des produits de la criminalité permettront l'achat d'une fourgonnette qui pourra être utilisée pour le transport de personnes à mobilité réduite vers des refuges, notamment.

Combattre les dépendances

Le gouvernement du Manitoba a annoncé mardi d'autres sommes pour améliorer le bien-être des populations vulnérables.

Le gouvernement prévoit investir 625 000 $ pour lutter contre les surdoses de drogues et pour aider à la réhabilitation de personnes souffrant de toxicomanie.

Ainsi, l'organisme St. Boniface Street Links reçoit des fonds pour son projet mobile de sensibilisation et d'intervention de soutien pour les personnes qui consomment des substances.

L'organisme aide également des itinérants à sortir de la rue grâce à des programmes de réinsertion sociale.

Marion Willis, fondatrice de St. Boniface Street Links, a suggéré que l'abus de drogues est à l'origine de nombreux problèmes sociaux à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Sa directrice générale, Marion Willis, se réjouit des fonds annoncés par la province, alors qu'il y a une crise des surdoses de drogue.

« Si nous mettons beaucoup de ressources pour résoudre cette crise de la drogue, nous allons à la fois nous attaquer au problème d'itinérance et avoir un impact sur le taux de criminalité. Tous ces problèmes sont liés les uns aux autres. » — Une citation de Marion Willis, directrice générale de St. Boniface Street Links

De plus, la province rendra plus accessibles les trousses de naloxone dans les pharmacies, ce médicament qui bloque de façon temporaire les effets des opioïdes pour éviter un arrêt cardiorespiratoire lors de surdoses.

Elle soutient aussi un projet-pilote pour améliorer l'accès au Narcan, la version nasale de la naloxone.

Avec des informations de Bryce Hoye et de Cedrick Noufele