Le Nouveau-Brunswick réduit les impôts sur le revenu

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick réduit les impôts sur le revenu et espère ainsi rendre la province plus abordable et plus attrayante. Cette réduction touchera de nombreux contribuables, mais profitera surtout à ceux qui ont des revenus annuels de plus de 140 000 $.

En vertu des modifications législatives présentées mardi, les taux d'imposition sur le revenu des particuliers seront réduits en quatre tranches d'imposition, avec la plus forte réduction sur la tranche de revenus entre 142 534 $ et 162 383 $ par année.

Le taux d’imposition pour cette tranche passera de 17,84 % à 16 %.

Les personnes qui se trouvent dans d’autres tranches de revenus verront de plus petites réductions.

Par exemple, le taux des personnes qui ont un revenu entre 43 835 $ et 87 671 $ passera de 14,82 % à 14 %.

Les Néo-Brunswickois économiseront en moyenne environ 310 $, selon le gouvernement qui dit se baser sur les plus récentes données fiscales.

Viser l'équilibre , dit le premier ministre

Le premier ministre Blaine Higgs a défendu sa décision d’accorder une plus grande réduction aux personnes qui ont des revenus plus élevés, en affirmant que cela s’inscrivait dans sa recherche d’un équilibre et pourrait aider à attirer plus de médecins dans la province.

Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens viennent investir et travailler si leurs niveaux d'imposition font en sorte que vous n'êtes pas considéré comme un endroit intéressant , a déclaré Blaine Higgs.

Nous ne voulons pas être la juridiction avec le plus haut taux d’imposition , a-t-il ajouté.

« Les gens qui gagnent les plus gros salaires, c'est eux les grands gagnants. » — Une citation de Kevin Arseneault, député vert

Cette décision est dénoncée par les partis d'opposition.

Il semblerait que les plus grands gagnants sont ceux qui sont dans les salaires les plus élevés, donc j'ai hâte de voir exactement ce que cela veut dire , a lancé le député libéral René Legacy.

Le député vert Kevin Arsenault regrette aussi que les baisses d'impôt proposées soient plus significatives pour les plus riches. Ce gouvernement continue de renforcer, je dirais même d'encourager, les inégalités.

Je trouve ça complètement aberrent que le plus gros investissement de ce gouvernement, depuis qu'il est au pouvoir, est pour aider les gens qui ont des problèmes à se payer leur payement de Porsche et non ceux qui ont des problèmes à se nourrir et à se loger , dénonce Kevin Arsenault.

Des réductions pour les propriétaires d'appartements

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick va offrir d'importantes réductions d'impôts fonciers aux propriétaires d'immeubles à logement.

La ministre responsable du logement, Jill Green, espère ainsi accroître le nombre de logements.

Elle juge la mesure nécessaire pour résorber la crise du logement qui afflige la province.