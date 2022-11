Libérations syndicales annulées par le CIUSSS par manque d’effectifs : un syndicat débouté

Le Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui avait contesté la décision du CIUSSS MCQ d'annuler des libérations syndicales pour affecter certains représentants syndicaux à des tâches dans les établissements de santé, à cause du manque d'effectifs, vient de perdre sa cause.