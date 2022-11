Opération séduction pour recruter de nouveaux chauffeurs à la STO

Pendant l’événement, plus d’une centaine d’aspirants chauffeurs ont eu le loisir d’entrer dans les coulisses du transporteur public. Ils ont ainsi échangé avec leurs potentiels futurs collègues, en plus de passer une première entrevue au vif.

Linda Lanctot a déjà une bonne expérience derrière le volant. Depuis plusieurs mois, elle travaille dans le domaine du taxi et transport adapté. Mais ce qu’elle recherche maintenant, c’est de la stabilité, explique-t-elle.

Au taxi, je suis un travailleur autonome, mais ici [ STO ], ce sont des salaires et horaires réguliers, de telle heure à telle, alors tu peux te faire une vie plus stable.

Linda Lanctot postule au poste de chauffeur à la STO. Photo : Radio-Canada

Justement parmi ses arguments pour séduire, la STO promet de meilleures conditions de travail, tels que des avantages sociaux et un salaire compétitif, annonce Josée Lafleur, responsable des affaires publiques à la STO .

D’ailleurs pour postuler, aucune expérience dans le domaine n’est nécessaire. Le candidat idéal doit au moins détenir un diplôme d’études secondaires ou son équivalent. Il doit également être en possession d’un permis de conduire depuis cinq ans et avoir un bon dossier de conduite.

Dans le même temps, la STO s’engage à offrir une formation rémunérée d’une durée de cinq à sept semaines au taux horaire de 23,70 $. C’est une belle gamme d’avantages monétaire , surenchérit Mme Lafleur.

Isabelle Caillot est chauffeur d’autobus à la STO depuis 22 ans. Et de par son expérience, ce qui fait vraiment la valeur d’un bon chauffeur, c’est la patience et la capacité d'interagir avec les autres.

C’est un métier atypique [...] parce que ce qu’on transporte ce ne sont pas des marchandises, mais des êtres humains , commente-t-elle.

Ça fait 22 ans qu'Isabelle Caillot est chauffeur à la STO. Photo : Radio-Canada

Un problème de rétention

Cet automne, la pénurie de main-d'œuvre a contraint la STO à annuler plusieurs trajets.

Au début de la pandémie, on a eu des mises à pied. De mémoire, c’est 94 mises à pied en 2020. Il y a certains de ces chauffeurs-là, qui ne sont pas revenus. À ce moment-là, on craignait déjà un manque dans le nombre de chauffeurs. Par la suite, on a eu beaucoup de départs à la retraite et plus de démissions que d’embauche. Ce qui explique le creux. C’est entre 30 et 50 chauffeurs qu’on aurait besoin d’embaucher , explique Mario Bélec, président du Syndicat des chauffeurs de la STO .

Si la STO veut sortir la tête de l’eau, elle doit pouvoir rendre la profession plus attrayante et trouver des moyens de garder les employés déjà en poste, selon M. Bélec.

« Aujourd’hui, la STO travaille sur le volet attraction. C’est une belle journée, ça me semble assez populaire, puis dans les prochains mois, prochaines semaines la STO va devoir s’attaquer aussi au problème de rétention » — Une citation de Mario Bélec, président du Syndicat des chauffeurs de la STO

Avec les informations de Mohamed Tiéné et Nelly Alberola