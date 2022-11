Travaux en cours pour permettre à la TQ-3 de contourner Pessamit

Toutefois, les clubs de motoneigistes de la région et l’entrepreneur qui a obtenu le contrat estiment qu’il est peu probable que les travaux soient finalisés à temps pour la prochaine saison.

Il est incertain que les travaux soient terminés avant le début de la saison de motoneige (archives). Photo : Radio-Canada / Travaux Forestiers Minaik’u

Les autorisations du ministère des Ressources naturelles et des Forêts auraient été octroyées au début du mois d’octobre et les travaux sont d’une durée estimée de 12 à 14 semaines, selon le directeur des sentiers pour le club les Bolides de Ragueneau, Yves Savard.

« Le début des travaux est une grande nouvelle parce qu’on attendait depuis un bon moment déjà. » — Une citation de Yves Savard, directeur des sentiers pour le club les Bolides de Ragueneau

Les délais administratifs ont fait en sorte que ça a commencé plus tard qu’on l'espérait. Mais au moins on est dans la bonne direction. C’est une personne qui est compétente, qui sait où est-ce qu’elle s’en va. Elle va faire son possible pour compléter les travaux à temps, mais si ce n’est pas possible, c’est malheureux, mais on va être obligé de vivre avec ça , explique-t-il.

Retour du service de remorquage?

Dans les deux dernières années, la communauté de Pessamit a interdit la circulation des motoneigistes sur le segment de la TransQuébec-3 qui traverse son territoire. Les motoneigistes devaient utiliser des services de remorquage par la route pour continuer leur périple sur la TQ-3.

Ce tronçon de 33 kilomètres de la TransQuébec-3 pourrait être fermé aux motoneigistes allochtones une fois de plus cet hiver (archives). Photo : Radio-Canada

Le conseiller aux ventes au magasin Baie-Comeau Motosports, Jeff St-Gelais, espère que les motoneigistes vont pouvoir traverser le territoire sans devoir utiliser un service de remorquage.

C’est encore ambigu si on va pouvoir passer encore cette année. C’est sûr que c’est dull de devoir prendre un trailer pour traverser l’emplacement de la passerelle de Pessamit. On aimerait bien que la voie de contournement soit fonctionnelle , dit Jeff St-Gelais. Il souligne également l’attraction touristique que représente ce sport en hiver.

Concernant l’hiver à venir, le Conseil des Innus de Pessamit mentionne ne pas avoir pris de décision. Il indique que les discussions sont toujours en cours pour déterminer si la TQ-3 à Pessamit sera accessible aux non-autochtones cette année.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec n'a pas répondu à notre demande d’entrevue à ce sujet.

Avec les informations de Camille Lacroix