Foire agricole royale d’hiver : Turbo la chèvre passe le flambeau à Winston le pony

Suite à un voyage en train GO de Scarborough à Toronto, Turbo la chèvre, ambassadrice de la Foire agricole royale d'hiver de 2015, a passé le flambeau à l'ambassadeur de l’édition 2022 : Winston le poney.

Turbo la chèvre à son arrivée à la Gare Union. Photo : Radio-Canada

Winston, un poney de 26 ans, était auparavant au service de la police de Toronto. Il est maintenant à la retraite.

Winston le poney, la nouvelle mascotte de la Foire agricole royale d'hiver. Photo : Radio-Canada

L'écharpe officielle de l'ambassadeur 2022 de la Foire agricole royale d'hiver sur Winston le poney. Photo : Radio-Canada

Sous les yeux de passants curieux, les deux bêtes ont été présentées lors d'une procession officielle, où ils ont posé pour les caméras. Intimidé à première vue par la stature imposante du poney de 1,7 mètre, Turbo s’est rapidement habituée à Winston et les deux bête se sont données un bisou.

Un père et sa fille observe la rencontre entre Turbo et Winston. Photo : Radio-Canada

La Foire agricole royale d'hiver est de retour en présentiel pour la première fois depuis 2019.

Winston, Turbo et leurs familles posent pour des photos. Photo : Radio-Canada

La foire présentera plusieurs compétitions animalières, dont une compétition équestre, un rodéo et un spectacle canin. Un marché avec des restaurants et des vendeurs de produits locaux et un zoo qui permettra aux enfants de prendre des photos avec des animaux de la ferme sont aussi au programme.

La foire, qui célèbre son 100e anniversaire cette année, se déroulera du 4 au 13 novembre à Place de l'Ontario (Exhibition Place). La cérémonie d’ouverture aura lieu le 2 novembre au Colisée Coca-Cola.