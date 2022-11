Le studio Onoma, l’ancien Square Enix Montréal, ferme ses portes

Le mastodonte suédois du jeu vidéo met aussi la clé sous la porte d’un autre petit studio montréalais de la marque, responsable pour sa part du contrôle de la qualité.

Square Enix Montréal semblait pourtant sur une lancée. Le 10 octobre dernier, l’entreprise dévoilait sa nouvelle identité visuelle et son nouveau nom, Onoma, qui signifie nom en grec ancien.

La fermeture [...] de notre studio Onoma est une décision difficile que nous avons prise avec beaucoup de soin et de considération. Nous remercions grandement tous les membres de l’équipe pour leurs contributions au fil des ans et espérons trouver des placements appropriés pour le plus grand nombre possible , a déclaré par voie de communiqué Phil Rogers, directeur de CDE Entertainment, une filiale d’Embracer Group.

Le mastodonte suédois du jeu vidéo compte en effet relocaliser une partie des quelque 200 membres du personnel d’Onoma à Eidos Montréal, un autre studio qui a lui aussi été racheté par le groupe en mai dernier.

Quel avenir pour les jeux du studio?

Square Enix Montréal a notamment travaillé ces dernières années sur des jeux mobiles AAA (superproductions), dont Hitman Go, Lara Croft Go, Hitman Sniper et Deus Ex Go. Le studio planchait aussi sur un jeu en réalité augmentée de Space Invaders.

Embracer n’a pas dévoilé le sort réservé à ces productions, mais le groupe a annoncé à ses studios avoir mis la hache dans un jeu d’Eidos Montréal qui n’a pas encore été annoncé, et a réduit la portée d’un autre, selon ce que rapporte Bloomberg.