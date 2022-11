Ramo fait pousser 3,6 millions de saules à La Corne

L’entreprise de Saint-Roch-de-l’Achigan, dans la région de Lanaudière, cultive du saule depuis plus de 16 ans. Elle l’utilise dans différentes technologies environnementales, allant du traitement des eaux usées à la restauration des sites dégradés, en passant par les murs antibruit, comme celui qu’elle a conçu pour la mine Canadian Malartic.

Une fois écorcées et tressées, les tiges de saules peuvent servir à ériger un mur antibruit, comme c'est le cas à Malartic. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Ramo souhaite établir un pôle dans la région avec cette première plantation d’envergure sur la terre de 240 hectares de l’ancienne ferme Simard, à mi-chemin entre Amos et Val-d’Or. Il s’agit d’un investissement de plus de 2 millions de dollars, dont la moitié provient du programme fédéral 2 milliards d’arbres.

« L’Abitibi a beaucoup de sols argileux, le saule aime l’eau et il y a plusieurs terres qui sont abandonnées ou plus marginalisées. On croit qu’il y a un potentiel ici de mettre à profit ces terres pour développer toutes sortes de produits ou de créneaux à valeur ajoutée. » — Une citation de Francis Allard, président et cofondateur de Ramo

Une partie des 240 hectares de l'ancienne ferme Simard, que Ramo a remise en production avec des plants de saules. Photo : Gracieuseté - Ramo

Développement des affaires

L’entreprise profite donc de cette plantation pour tester différents types de sols avec plusieurs variétés de saules et valider des méthodes de culture qu’elle pourra ensuite appliquer sur d’autres terres de la région. En parallèle, Ramo travaille au développement des affaires sur le territoire régional, puisqu’elle veut rapprocher ses plantations des utilisateurs.

Ça devient notre pôle abitibien de culture de saules, sur lequel on veut construire et développer des maillages et des alliances avec l’industrie minière, les municipalités et d’autres industries, comme celle du bois par exemple , explique Francis Allard, qui estime pouvoir créer à court terme de 5 à 10 emplois dans la région.

Francis Allard montre une bouture de saule plantée à La Corne. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

M. Allard voit notamment un grand potentiel pour la réhabilitation de sites dégradés, comme les sites miniers. Le paillis de bois raméal fragmenté, que son entreprise produit à partir du saule, est utilisé comme amendement organique pour les sols. Ramo a aussi développé, depuis 15 ans, un procédé de traitement des eaux directement à partir de la plantation de saules. Ces arbres possèdent un système racinaire très dense.

Le bambou du Québec!

L’une des particularités du saule, c’est qu’il s’agit d’une essence à croissance rapide, très rapide. On dit souvent que c’est le bambou du Québec, une essence qui pousse très rapidement , signale Francis Allard.

Dans le champ où on se trouve présentement, on est dans l’année d’implantation, donc les saules ne sont pas très haut, mais si on se revoit dans trois ou quatre ans, les saules peuvent atteindre jusqu’à 5 ou 6 mètres de hauteur. Et on va les récolter tous les trois ou quatre ans, de façon successive, parce qu’à partir du plant mère, il va y avoir une succession de nouvelles tiges qui vont revenir après chaque récolte. Et on va récolter ces saules sur 25 ou 30 ans. Donc, ça permet d’obtenir une rotation rapide et d’avoir beaucoup de matière , décrit-il.

Ramo a procédé à l'implantation de 3,6 millions de saules sur ses terres à La Corne, cet été. Photo : Gracieuseté - Ramo

De l’agroforesterie

Les plantations de saules sont aussi très denses, comparativement aux plantations plus conventionnelles. On retrouve 16 000 plants à l’hectare pour le saule, contre environ 2000 pour le pin et l’épinette. On a des gains de rendement de biomasse à l’hectare ou de séquestration de carbone vraiment plus importants qu’une forêt traditionnelle , précise Francis Allard, qui estime que la plantation actuelle captera 121 500 tonnes de CO2 sur 30 ans.

Et bien qu’il s’agisse d’une essence d’arbre, la culture du saule est considérée au même titre qu’une production agricole standard, selon M. Allard. C’est ce qui lui permet de développer ses plantations sur des terres agricoles.

La récolte de copeaux de saules s'effectue de façon mécanique tous les trois ans, comme on peut le voir ici. Photo : Gracieuseté - Ramo

Ce qui est intéressant, c’est que c’est possible de revenir en arrière. Ce terrain-là, on pourrait, moyennant certaines activités, le ramener à une production agricole traditionnelle. Ce sont des craintes que certains gens avaient exprimées et on est sensibles à ça, mais je pense que ça peut très bien s’intégrer dans les activités agricoles du territoire , affirme-t-il.

Le maire rassuré

C’était d’ailleurs l’une des préoccupations du maire de La Corne, Michel Lévesque, qui a depuis été rassuré par les promoteurs.

Au départ, je n’étais pas pour le projet. j’étais même contre, parce que je trouvais que c’était de belles terres qui étaient cultivées, qui avaient du potentiel. Mais une fois que le projet a décollé, ce n'est pas si pire que ça. C’est un beau projet, c’est un gros projet. On va voir ce que ça va faire avec le temps , mentionne M. Lévesque, qui se réjouit de voir l’économie de sa municipalité se diversifier.