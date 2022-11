Autant de ruptures de services en santé en 9 mois qu’en 2 ans au Bas-Saint-Laurent

Près de 80 % des cas recensés se sont produits à Matane, Amqui et dans le Témiscouata.

La majorité de ces interruptions concernent le service d'obstétrique. Une situation qui a forcé des dizaines de femmes enceintes à parcourir parfois plus de cent kilomètres pour aller accoucher dans une autre ville.

Nombre d'interruptions de services dans les six hôpitaux du Bas-Saint-Laurent 2019 : 27

2020 : 19

2021 : 37

2022, jusqu'au 1er octobre : 52 Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent via la Loi d'accès à l'information

La majorité des bris de service dans notre région, c'est en raison d'un manque de spécialistes, comme des anesthésistes ou des chirurgiens , note la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens du Bas-Saint-Laurent, Josée Bouchard, qui se dit inquiète de voir que la majorité des interruptions touchent les services d'obstétriques.

« C'est très insécurisant pour les patientes qui peuvent se voir obligée d'accoucher sur le bord du chemin. » — Une citation de Josée Bouchard, omnipraticienne à Pohénégamook

Josée Bouchard est secrétaire-trésorière de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Photo : Radio-Canada

Dr Bouchard déplore aussi la centralisation des services de spécialité. De plus en plus, les médecins vont s'installer dans de grosses équipes, par exemple à Rimouski, et ils vont faire de la desserte quelques jours par mois à Notre-Dame-du-Lac. Nous, comme omnipraticiens, on n'aime jamais ça.

La pénurie de personnel spécialisé à Matane, Amqui et Notre-Dame-du-Lac ne se voit pas que dans le monde hospitalier, nuance Jean-Christophe Carvalho, PDG adjoint au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Ce sont des milieux où il y a des enjeux de main-d'œuvre qui touchent d'autres secteurs que le réseau de la santé, donc il y a ce phénomène-là dans la société actuelle qui finit par [avoir un impact sur] nous.

Pour endiguer le problème, le CISSS mise sur le recrutement intensif et la fermeture de certains lits afin de déplacer le personnel vers d'autres départements plus fragiles.

Avec les informations de Patrick Bergeron