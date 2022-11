L’équipe des Roughriders se sépare de certains de ses entraîneurs

Le Vert et Blanc affirme que les contrats de l’entraîneur de la ligne offensive et coordonnateur de l’attaque au sol, Stephen Sorrells et de l’entraîneur des receveurs, Travis Moore, ne seront pas renouvelés.

Le coordonnateur de la ligne offensive, Jason Maas, a été démis de ses fonctions.

Le chef entraîneur des Roughriders, Craig Dickenson, conserve pour sa part son poste et sera de retour pour une cinquième saison au sein de l’équipe en 2023.

Le vice-président des opérations de football des Roughriders, Jeremy O’Day, a réitéré sa confiance en Craig Dickenson, ainsi que ses qualités en tant que chef entraîneur.

« Craig est un bon entraîneur, un dirigeant solide et un bon représentant des valeurs du club de football des Roughriders. » — Une citation de Jeremy O’Day, vice-président des opérations de football des Roughriders

Jeremy O’Day sera lui aussi de retour pour sa 25e saison au sein de l’équipe. Cela fait cinq ans qu’il occupe le poste de vice-président des opérations de football des Roughriders.