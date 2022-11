Grave manque de main-d’œuvre aux prisons de Sept-Îles et de Baie-Comeau

Les prisons de Sept-Îles et de Baie-Comeau figurent parmi les cinq prisons provinciales où il manque le plus de personnel à travers la province.

Le président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ–CSN), Mathieu Lavoie, explique qu’au pénitencier de Sept-Îles, il devrait y avoir près de 69 agents en poste. Actuellement, entre 32 et 34 agents seulement sont en exercice.

« On est dans une situation potentiellement explosive, on manque d’effectifs. On a des quarts de travail en bas des effectifs minimums, en bas des effectifs pour assurer la sécurité des établissements. » — Une citation de Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ–CSN)

Cela signifie que plus de 50 % du personnel est manquant dans l’établissement de Sept-Îles, selon les données fournies par Mathieu Lavoie. Le président syndical ajoute que la situation se distingue du reste de la province, où les taux de postes vacants et d’absentéisme oscillent plutôt autour de 30 %.

Au total, sur les 17 établissements, on a des problématiques dans plusieurs de ceux-ci. Cinq d’entre eux ont plus de problèmes en termes de pénurie et de rétention de personnel : Sept-Îles, Rivière-des-Prairies, Amos, Baie-Comeau et Montréal (Bordeaux) , explique Mathieu Lavoie.

Les conséquences de cette situation semblent avoir un effet boule de neige. En effet, le manque d’effectifs fait en sorte que la gestion et les activités des établissements se font à coût de temps supplémentaire obligatoire. Ce qui entraîne de l’épuisement, ce qui entraîne de l’absentéisme, ce qui entraîne des démissions , précise Mathieu Lavoie.

Intérieur de la prison de Sept-Îles (archives) Photo : Radio-Canada

Pour le président syndical, il paraît évident que cette situation peut avoir des impacts sur la sécurité de l'établissement et sur la santé des employés.

En attente de solutions

Le président du SAPSCQ –CSN interpelle le gouvernement à rehausser le salaire des agents pour rendre la profession plus attractive.

Actuellement, les agents sont rendus à refuser les ordres par épuisement. Clairement, on ne peut pas faire des doubles chiffres chaque jour. On ne peut pas faire des doubles chiffres à chaque semaine , soutient Mathieu Lavoie.

Deux solutions paraissent évidentes à ces yeux : présenter des salaires plus compétitifs, mais aussi réformer la méthode d’embauche, qu’il qualifie d’archaïque .

Selon lui, des gens veulent intégrer le réseau correctionnel, cependant le processus et les vérifications nécessaires à l’embauche alourdissent le processus.

« Souvent on va appeler des gens après plusieurs mois qu’ils ont postulé, et il y a une impossibilité pour eux. [...] Ils ont trouvé autre chose. » — Une citation de Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ–CSN)

Pour Mathieu Lavoie, la question des salaires, particulièrement sur la Côte-Nord, peut aussi avoir un effet dissuasif lorsque les conditions de travail ne sont pas intéressantes. La problématique d’attraction est difficile sur la Côte-Nord. On le voit là, on le voit aussi en Abitibi, avec les minières , ajoute-t-il.

La convention collective actuellement en vigueur viendra à échéance le 31 mars 2023.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe