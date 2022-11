Ours euthanasiés : plus de prévention est nécessaire, disent des spécialistes

Une mère et trois oursons qui avaient pris l'habitude de se nourrir dans des poubelles de la communauté de Discovery Ridge, à Calgary, ont été euthanasiés. Selon des spécialistes, plus de prévention aurait pu éviter une telle situation.

Selon un communiqué d’Alberta Fish and Wildlife, les ours qui ont été capturés vendredi ont été aperçus en train de fouiller dans les ordures depuis plus de quatre semaines.

[La province] estime qu'il s'agit de la meilleure décision, à la fois pour prévenir les conflits futurs et les problèmes de sécurité publique, et pour encourager les meilleures pratiques qui permettront aux gens et aux ours de coexister à l'avenir , peut-on lire dans le communiqué.

Nick de Ruyter, directeur du programme WildSmart à l'Institut de la biosphère de la vallée de la Bow à Canmore explique qu’il est très facile pour un ours de devenir conditionné à la présence nourriture, mais qu’il est très difficile de désapprendre ce comportement.

« Une fois qu'ils y auront pris goût, ils sauront qu'il y a de la nourriture facile à trouver et ils continueront à revenir. C'est ce qu'on appelle un ours conditionné par la nourriture. La plupart du temps, ces ours sont euthanasiés. » — Une citation de Nick de Ruyter, directeur du programme WildSmart à l'Institut de la biosphère de la vallée de la Bow à Canmore

Pas de réhabilitation possible

Nous avons eu une très mauvaise année pour les baies, donc les sources de nourriture naturelles sont plus faibles , explique Sarah Elmeligi, spécialiste de la cohabitation entre l'homme et l'ours. De ce fait, ils se rapprochent de plus en plus des zones urbaines, comme nous avons pu le constater dans la ville et près de Calgary, dit-elle.

Selon elle, dans ce cas précis, la réhabilitation n’aurait pas été envisageable puisque nous sommes trop près de la saison d'hibernation et ça aurait été traumatisant pour les ours.

Nick de Ruyter est du même avis.

« Quand on relocalise des ours à ce temps-ci de l'année, il se peut qu'ils se trouvent sur le territoire d'un ours plus dominant et qu'ils les poussent hors de la zone, ce qui les empêche de trouver de la nourriture ou une tanière appropriée pour l'hiver. » — Une citation de Nick de Ruyter, directeur du programme WildSmart à l'Institut de la biosphère de la vallée de la Bow à Canmore

Plus d'éducation

Sarah Elmeligi estime toutefois que des mesures auraient dû être prises avant d'en arriver à l’euthanasie.

Ils avaient quatre semaines pour réduire les facteurs d'attraction, travailler avec la communauté et éviter que les ours ne soient conditionnés et doivent ensuite être euthanasiés , lance-t-elle.

« Si les gens étaient mieux éduqués, on peut espérer qu'ils réduiraient les attraits sur leur propriété et qu'il n'y aurait pas de conflit en premier lieu. » — Une citation de Sarah Elmeligi, spécialiste de la cohabitation entre l'homme et l'ours

Nick de Ruyter rappelle aux gens d’être prudents surtout à cette période de l’année où les ours approchent la période d’hibernation.

Il recommande de prendre plusieurs précautions, comme :

mettre les déchets dans des endroits à l’épreuve des ours;

nettoyer tout ce qui pourrait être susceptible de les attirer;

ne pas laisser de la nourriture pour animaux domestiques à leur portée;

ne pas utiliser de mangeoires pour oiseaux entre le 1er avril et le 30 novembre.

Sarah Elmeligi ajoute qu’une autre cause du problème est la réduction du financement pour Alberta Fish and Wildlife. Selon la spécialiste, le manque de fonds entraîne un manque de personnel sur le terrain pour faire de la prévention.

Avec des informations d'Anne Levasseur