L’histoire est portée par Rémy Girard, dans le rôle d’Édouard, personnage bouillant et caractériel dont plus personne ne semble en mesure de s’occuper. Bérénice, sa complice inattendue, est interprétée par Karelle Tremblay.

C’est un professeur d’histoire qui est en train de perdre sa propre histoire , résume Rémy Girard, visiblement touché par son personnage. L’homme, qui peut citer sans problème les grands noms de l’Histoire, peine à se souvenir du début de ses phrases.

Autour d’Édouard, on trouve sa famille, prise au dépourvu et à court de moyens. Lors d’un moment particulièrement théâtral du film, sa femme, Madeleine (France Castel), va jusqu’à déclarer avoir juste envie qu’il meure , rejetant sur sa fille, Isabelle (Julie Le Breton), le fardeau de décider du sort d’Édouard.

Les pertes de mémoire d'Édouard (Rémy Girard) rendent sa relation avec Madeleine (France Castel) très difficile. Photo : Marlène Gélineau Payette

Duo inattendu

C’est finalement Bérénice, la fille du conjoint d’Isabelle, qui devient la proche aidante d’Édouard, moyennant rémunération. Plutôt que de le ramener à la réalité durant ses moments d’égarement, elle se prête volontiers au jeu, ce qui cause des frictions avec sa famille.

Au lieu d’essayer de le voir au présent, elle fait ce travail-là, ce geste d'affection là , explique Karelle Tremblay.

Je pense qu'elle se surprend elle-même de ressentir de l’empathie, poursuit l’actrice. C’est un personnage un peu cynique, un peu centré sur elle-même. Puis, dans sa relation avec le personnage d’Édouard, beaucoup de choses vont changer sa vie.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La complicité entre les deux personnages est telle que Bérénice refuse finalement d’être payée pour accompagner Édouard dans la maladie. On a une complicité de personnages, et une complicité d’acteur et d’actrice , précise Rémy Girard, qui n’a que des éloges pour le jeu de Karelle Tremblay.

Les interactions du duo, parfois tendres, parfois comiques, nourrissent plusieurs questions sur la mémoire collective de la société québécoise, le moment présent et les différences intergénérationnelles.

Une tirade sur René Lévesque – héros d’une nation pour l’un, ancien premier ministre qui enchaîne les cigarettes pour l’autre –, démontre la profondeur de ce fossé.

Entre l’éclat et le délicat

Si le film est ponctué de quelques joutes verbales, il n’en demeure pas moins délicat et subtil. La détresse et les émotions des personnages se manifestent souvent en un seul regard, ou encore en quelques mots.

Plein, plein, plein de choses se passent dans les yeux de Karelle et de Rémy , souligne Éric Tessier (5150, rue des Ormes), qui signe la réalisation du film. « C’est une question de secondes », ajoute Rémy Girard.

Julie Le Breton incarne Isabelle, la fille d'Édouard, dans «Tu te souviendras de moi». Photo : Marlène Gélineau Payette

Tu te souviendras de moi est une adaptation de la pièce de théâtre du même nom écrite par François Archambault. Le film, dont la sortie était initialement prévue pour 2020, sera finalement en salle vendredi au Québec.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Isabelle Craig, animatrice de l'émission Pénélope. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.