Des parents et des enfants se joignent au personnel de soutien scolaire en grève

Ma plus jeune me demande chaque heure de la journée quand elle va pouvoir retourner à l’école , dit la mère.

Je pense vraiment que les [aides-enseignants] ont besoin d’être entendus. J’ai l'impression qu’on les ignore et qu’ils n’ont pas la reconnaissance qu’ils méritent.

Depuis le 23 octobre, près de 600 membres de la section locale 73 du Syndicat des employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse (NSGEU) sont en grève.

Ce personnel de soutien scolaire dans la vallée d’Annapolis contribue à l’inclusion des jeunes qui ont des besoins particuliers dans les classes ordinaires.

Beaucoup de ces travailleurs s'occupent aussi des enfants à la prématernelle, ce qui fait en sorte que beaucoup d’enfants, comme Faye, sont coincés à la maison.

Carla Jessome se trouve chanceuse d'être à la maison pour prendre soin de sa fille durant la grève. Cette mère de trois enfants a tout de même deux emplois à temps partiel en plus d'effectuer un retour aux études. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

La plus jeune fille de Carla Jessome s’ennuie elle aussi de l’école. Sa maman, qui a deux emplois à temps partiel et qui a effectué un retour aux études, est débordée en ce moment.

On a besoin que le personnel de soutien scolaire retourne en classe pour qu’on puisse renvoyer tous ces enfants à l’école , dit Carla Jessome.

Elle se sent très choyée de pouvoir travailler et étudier à la maison, mais elle dit que la situation ne peut plus durer et que les employés en grève ont droit à un salaire équitable.

Cette grève a vraiment bousillé notre routine , admet la mère de trois enfants. Et je suis contente que ma plus jeune n’ait pas nécessairement besoin de l’école, mais il y a d’autres enfants qui n'ont pas cette chance et qui ont besoin d’une éducation dans le secteur public pour favoriser leur développement.

Allison Baker est venue appuyer les aides-enseignants qui vont faire partie de la vie de son fils autiste pendant plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

C’est une situation vraiment très frustrante , dit Allison Baker, une autre maman dont le fils est privé du programme de prématernelle.

Son fils, Bauer Nodwell, est autiste. Mme Baker sait que les employés en grève sont les gens qui l’aideront à s’intégrer dans son milieu scolaire pendant plusieurs années.

C’est vraiment important pour moi d'exprimer mon appui pour que ces travailleurs reçoivent un salaire comme ils le méritent , dit-elle.

Présidente du Syndicat des employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse (NSGEU), Sandra Mullen est fâchée par les récents commentaires de la ministre de l’Éducation.

Becky Druhan, ministre néo-écossaise de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et députée de Lunenburg-Ouest, le 12 octobre 2021 à Halifax Photo : CBC / Robert Short

Becky Druhan s’est prononcée en faveur de l’équité salariale la semaine dernière sans toutefois préciser qu’elle était en faveur d’un salaire différent pour les travailleurs des villes et des régions rurales.

Ils acceptent de payer les mêmes salaires à tous les employés des régions rurales de la Nouvelle-Écosse, mais ces salaires seraient inférieurs à ceux du reste de la province , explique Sandra Mullen. C'est inacceptable!

Elle dit que son équipe est prête à retourner négocier et qu’elle attend toujours d'être rappelée à la table de négociations par l’employeur.