Les recherches pour retrouver un chasseur disparu au N.-B. sont suspendues

Depuis trois jours, des hélicoptères, des équipes de recherches sur le terrain, des avions et des policiers ont couvert des centaines de kilomètres dans la forêt entourant McAdam pour tenter de le retrouver.

Les autorités n’ont trouvé aucune trace du chasseur disparu ou de son VTT rouge de marque Honda TRX 350 (2005).

On commence à avoir fait le tour des zones de recherches , explique le sergent Scott MacKenzie de la GRC . Nous n’avons aucune trace de M. Snedden et de son VTT et malheureusement il a fallu décider de suspendre les recherches, pour le moment.

Kenneth William Snedden est porté disparu depuis le 28 octobre. Il mesure environ 5 pieds 9 pouces (175 centimètres) et pèse environ 175 livres (79 kg). Il a les yeux bruns, les cheveux courts, bruns et gris, et porte une moustache. Photo : Gracieuseté : GRC Nouveau-Brunswick

Scott MacKenzie indique que enquête sur la disparition de Kenneth William Snedden se poursuit malgré l'arrêt des recherches.

La police demande au public et particulièrement aux autres chasseurs de la région de garder un œil ouvert.

La plaque d’immatriculation de son VTT enregistrée au Nouveau-Brunswick est YD8529.

Toute personne ayant des renseignements sur Kenneth Snedden peut communiquer avec la GRC à McAdam au 506 784-1205.