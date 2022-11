Le premier ministre du Québec fraîchement réélu a fait campagne en s'engageant à pareil seuil, soutenant qu'il en allait de la survie et de la vitalité du français.

Je ne peux pas présumer de la décision de Québec. Il peut évidemment faire le choix qu'il veut à ce niveau-là , a dit M. Rodriguez mardi à sa sortie d'une réunion du Conseil des ministres.

Un peu plus tôt, son collègue Sean Fraser, à l'Immigration, a annoncé de nouvelles cibles d'immigration à l'échelle du Canada. L'objectif est d'accueillir 500 000 nouveaux arrivants par année d'ici 2025.

Le ministre fédéral de l'Immigration Sean Fraser Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Appelé à dire s'il considère que hausser de la sorte le seuil pancanadien met de la pression pour que Québec accepte d'accueillir plus d'immigrants s'il ne veut pas voir son poids démographique décliner, M. Rodriguez n'a pas répondu directement.

Je pense que c'est une opportunité pour le Québec , a-t-il soutenu, avant d'ajouter que les immigrants aident les employeurs aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre.

Comme il l'a fait par le passé, M. Rodriguez a fait allusion à l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration, qui permet à la province d'accueillir jusqu'à 28 % des immigrants reçus au pays chaque année. Actuellement, elle en accueille environ 12 %.

C'est évidemment Québec qui décide du nombre d'immigrants qu'il va accueillir, en très grande partie, alors s'il veut l'augmenter, il a cette opportunité-là de le faire et d'avoir 100 % des immigrants qu'il accueille qui soient francophones , a affirmé le lieutenant pour le Québec des libéraux fédéraux.

Québec réclame plus de pouvoirs

Or, la ministre québécoise de l'Immigration, Christine Fréchette, a maintenu dans une publication sur Twitter que le seuil de 50 000 immigrants est nécessaire afin de respecter [la] capacité d'accueil, de francisation et d'intégration du Québec.

Christine Fréchette est la ministre de l'Immigration du Québec. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Notre position demeure la même : on a besoin de [plus] de pouvoirs en immigration si on veut protéger le français , a-t-elle ajouté.

Il y a quelques semaines, le premier ministre Justin Trudeau avait dit sans détour qu'il souhaite voir davantage d'immigrants reçus par le Québec.

On sait que l'immigration est une source de richesse et de croissance pour le Québec. On va continuer d'être là pour assurer qu'il y ait plus d'immigration au Québec et on est très content de travailler avec le premier ministre , avait-il déclaré.

Il avait lui aussi mentionné la pénurie de main-d'œuvre.