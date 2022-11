Mis en cause dans des vidéos racistes, un conseiller de Calgary suspend ses activités

Le conseiller municipal du quartier 13 de Calgary, Dan McLean, a décidé de suspendre sa participation aux comités et autres activités du conseil municipal à la suite de la publication sur les réseaux sociaux de vidéos jugées racistes.

Dans les vidéos en cause, un groupe d'hommes participe à une moquerie jugée raciste à l’endroit des peuples autochtones. Le groupe d’hommes parlait à une personne anonyme qui n'est pas filmée et qui serait Dan McLean.

Mardi, lors d'une réunion du conseil, M. McLean a déclaré qu'il abandonnerait sa participation aux comités et conseils auxquels il siège afin de se rapprocher d’un cercle d'aînés pour apprendre à grandir, à changer et à être meilleur .

Il avait déjà présenté ses excuses lorsque l’affaire des vidéos a éclaté, la semaine dernière.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, dit avoir proposé à Dan McLean de rencontrer un cercle d'aînés à la suite de l’incident. Elle ajoute avoir demandé des conseils et des attentes autochtones sur nos prochaines étapes en tant que conseil municipal .

C'est ma responsabilité de dénoncer le racisme et c'est aussi la responsabilité de notre conseil , souligne-t-elle.

Le souhait de la mairesse est que les discussions prévues avec les communautés autochtones incluent également des femmes pour entendre leurs vérités et leurs expériences .

Après avoir passé du temps avec des aînés des Premières Nations, Dan McLean fera un rapport au conseil municipal.

Je veux prendre mes responsabilités et démontrer que je suis prêt à apprendre, à grandir, à changer et à être meilleur. Cela commence par le cercle des aînés , dit-il. Il remercie ses collègues du conseil municipal et la communauté autochtone à cet égard.

Une fois que je serai assis avec les aînés, j'aurai une façon plus éclairée de démontrer mon engagement envers la vérité, la réconciliation et l'antiracisme , promet-il.

