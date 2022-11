Depuis la fin des années 1960, Claudine Monfette, alias « Mouffe », est une muse des coulisses. Pendant des décennies, elle a veillé sur la carrière de plusieurs des plus célèbres chanteurs populaires et a organisé certains des spectacles les plus mémorables que le Québec ait connus.

D’un début fracassant…

« J’ai pas changé le monde. Je me prends pas pour un Seven-up. Je suis pas Nelson Mandela, je l’sais. Mais j’ai fait ma petite part. » — Une citation de Mouffe, 2020

Elle a travaillé avec la plupart des chanteuses et des chanteurs populaires du Québec. Elle a permis à plusieurs grands de la chanson de se faire connaître et de s’épanouir.

Mais Mouffe n’a jamais cherché pour elle-même les devants de la scène ou les projecteurs.

Elle a plutôt été une muse dans l’ombre des coulisses et, ce faisant, une personne clé du développement de la chanson et du spectacle au Québec.

Mouffe est née à Montréal en 1945.

Elle est la petite-fille de l’écrivain, journaliste et critique Victor Barbeau et a baigné, dès son plus jeune âge, dans un milieu où la culture compte pour beaucoup

Le journaliste Louis-Philippe Ouimet interviewe Mouffe lors de la parution de sa biographie.

Le 2 octobre 2020, le journaliste Louis-Philippe Ouimet l’interviewe pour le Téléjournal à l’occasion de la publication de sa biographie.

C’est un lancement qui a failli ne pas arriver tant Mouffe a longtemps hésité à raconter sa vie.

Louis-Philippe Ouimet lui demande de raconter comment elle s’est fait connaître en 1968-1969 par sa participation à L’Osstidcho.

Ce spectacle, amalgame de chansons et de numéros d’humour, mettait en vedette Louise Forestier, Robert Charlebois, Yvon Deschamps et Mouffe. Il est considéré comme un des événements phares de l’histoire culturelle contemporaine québécoise.

À un rôle plus effacé…

Mais rapidement, Mouffe s’éloigne de l’avant-scène malgré ses talents reconnus.

Elle se consacre plutôt pendant quelques années à faciliter la carrière de son partenaire, Robert Charlebois.

À l’époque, sa décision en laisse plusieurs perplexes.

C’est particulièrement le cas de certaines féministes, qui regrettent de voir cette femme, si douée, devenir en quelque sorte l’ombre d’un homme.

La journaliste Judith Paré interviewe Mouffe sur sa relation de travail avec Robert Charlebois.

Mais dans une entrevue accordée à la journaliste Judith Paré et diffusée à l’émission Femme d’aujourd’hui le 1er février 1973, Mouffe nuance un peu les faits.

Elle nie être la bonne ou encore la femme de ménage derrière Robert Charlebois.

Mouffe se perçoit plutôt comme étant aux côtés du chanteur, organisant les aspects pratiques de sa vie.

Elle continue d’écrire, mais de manière presque confidentielle.

Un soir, certaines de ses notes laissées sur une table, écrites dans un cahier d’écolière, inspireront à Robert Charlebois une de ses chansons les plus révélatrices.

Ordinaire deviendra un grand succès et gagnera le premier prix au Festival de Sopot en Pologne en 1970.

Judith Paré demande à Mouffe si ça n’a pas d’importance que les gens sachent que c’est elle qui a composé les paroles d’Ordinaire.

Pas vraiment, répond-elle. Ceux qui doivent le savoir le savent, ajoute-t-elle.

… mais essentiel pour la chanson québécoise

Mouffe dans le studio radio de l'émission « Culbute » en 1977 Photo : Radio-Canada / Guy Dubois

Le 23 février 1977, Mouffe accorde une entrevue radiophonique à la journaliste Lizette Gervais de l'émission La vie quotidienne sur son travail de directrice artistique et de conceptrice qu'elle a développée depuis quelques années.

Dès 1973, des artistes ont sollicité Mouffe pour monter leurs spectacles.

En 1974 et 1975, J’ai vu le loup, le renard, le lion et Ça s’pourrait-tu, que Mouffe organise sur les plaines d’Abraham et sur le Mont-Royal, soulèvent l’enthousiasme du public québécois.

En 1976, Mouffe et Robert Charlebois rompent.

La séparation crève le cœur de Mouffe qui se réfugie alors encore plus dans la vie professionnelle.

Elle travaille sans cesse à révéler de jeunes chanteurs prometteurs et à soutenir d’autres, plus établis.

La liste est trop longue pour être énumérée de manière exhaustive.

Mais son nom s’associe à ceux de Renée Martel, Zachary Richard, Roch Voisine et Leonard Cohen, entre autres.

En 1984, elle signe la conception du spectacle au stade olympique de Diane Dufresne Magie rose, demeuré dans la mémoire de celles et de ceux qui ont l'ont vu.

C’est sans compter ses multiples participations à l’organisation des galas de l’ADISQ ou au Festival de chansons de Granby.

L'animateur Michel Desautels interviewe Louise Forestier et Mouffe sur leur amitié qui dure depuis plus de 30 ans.

Le 19 décembre 1991, l’animateur de l’émission Studio libre, Michel Désautels, reçoit Mouffe en compagnie d’une de ses complices de longue date, Louise Forestier.

Mouffe a monté et a collaboré à plusieurs des spectacles de Louise Forestier.

Elles confient à Michel Désautels que depuis le début de leur amitié, à l’École nationale de théâtre, elles ont beaucoup pleuré et ri ensemble.

Louise Forestier acquiesce à l’affirmation de Mouffe qu’avec l’âge, elle s’est bonifiée.

C’est peut-être un des avantages de vieillir que d’acquérir une certaine sagesse.

En 2010, la chanson Ordinaire, avec les paroles de Mouffe et la musique de Robert Charlebois et Pierre Nadeau, est intronisée au Panthéon des auteurs et des compositeurs canadiens.

La chanson est reprise par Céline Dion dans son album Juste un soir lancé en août 2016.

Compte-rendu de la journaliste Louise Rousseau sur la reprise par Céline Dion de la chanson Ordinaire dont Mouffe est la parolière.

Le 30 mai 2016, Mouffe confirme à la journaliste Louise Rousseau au Téléjournal Grand Montréal 18 h, qu’elle a dû remanier et adapter le texte pour qu’elle corresponde mieux au caractère et à l’univers de Céline Dion.

Mouffe confie aussi qu’elle a eu des doutes en réécrivant la célèbre chanson.

J’ai eu des choix à faire et ça a été une profession de foi avoue l'autrice.

En août 2022, le Théâtre Outremont de Montréal a annoncé la création du prix Mouffe qui vise à mettre en lumière l’excellence en écriture originale de chansons de langue française au Québec et au Canada.