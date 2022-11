Pas de débordement dans les urgences de la région

À 12 h 45, selon le site Index Santé, le taux d’occupation des urgences dans la région atteignait 74 %. La moyenne provinciale s’établit à 125 %.

Selon ces données, les trois urgences les plus occupées étaient Roberval (85 %), Alma (82 %) et Jonquière (81 %). Celle de Chicoutimi vient près derrière à 76 %, puis celle de Dolbeau-Mistassini à 60 %. Pour ce qui est de La Baie, à cette heure, il n’y avait que deux lits occupés sur sept (29 %).

La moyenne d’occupation est de 78 % dans la région, ce qui est un taux comparable à la Côte-Nord (83 %) et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (70 %). C’est au Bas-Saint-Laurent où elle est la plus basse à 52 %. La région de Lanaudière affiche le taux le plus élevé, à 180 %. Douze régions sur 15 sont en situation de débordement.

La réaction du CIUSSS

Du côté du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on mentionne que tous les patients qui se présentent dans les urgences sont pris en charge.

La situation demeure tout de même sous tension dans l'ensemble des urgences régionales et nous surveillons l'évolution de la situation de près sur une base quotidienne , a indiqué Pierre-Alexandre Maltais, conseiller-cadre aux communications par intérim au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pierre-Alexandre Maltais est conseiller-cadre par intérim aux communications et relations médias au CIUSSS. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin-St-Pierre

Avant de se rendre à l’urgence, le CIUSSS rappelle aussi de privilégier les plages sans rendez-vous dans les groupes de médecine de famille (GMF), le Guichet d'accès à la première ligne (GAP), d'appeler la ligne Info-Santé 8-1-1 ou encore de consulter un pharmacien.

Plus tôt mardi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, avait mentionné lors d'un point de presse qu’une personne sur deux qui va à l'urgence aurait pu aller ailleurs.

Québec promet de libérer 1700 lits, qu'ils se trouvent en CHSLD , dans des cliniques de réadaptation, ou encore dans des ressources intermédiaires, pour permettre aux nombreux patients en attente d'une place de quitter les lits d'hôpital qu'ils utilisent toujours.

Avec des informations de Nicolas St-Pierre et Chantale Desbiens