Elon Musk a officiellement le plein contrôle de Twitter

Le conseil d’administration comptait 9 membres, dont l'ancien président Bret Taylor, la présidente des chambres de commerces britanniques Martha Lane Fox, et l'ancien directeur général Parag Agrawal, licencié jeudi.

Le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui ne siège plus au conseil d’administration depuis le mois de mai, a officiellement transféré l’ensemble de ses actions de Twitter – d’une valeur d’environ 978 millions de dollars américains (environ 1,3 milliard de dollars canadiens) – dans l’entreprise privée, d'après un document officiel remis lundi à l'autorité de régulation des marchés financiers aux États-Unis.

Jack Dorsey avait appuyé publiquement le rachat de Twitter par Elon Musk dans un gazouillis, mentionnant qu’il est la solution singulière en laquelle il a confiance .

Elon Musk, qui s'est rebaptisé Chief Twit sur son profil ( twit voulant dire crétin en anglais), a fait venir dès vendredi des développeurs et développeuses de son autre entreprise, Tesla, pour passer en revue le travail de membres du personnel de Twitter.

D'après le Washington Post, le multimilliardaire envisage de congédier quelque 75 % des 7500 membres du personnel de sa nouvelle société.

Le processus de licenciement en cours est une farce et une honte. Des sbires de Tesla prennent des décisions sur des gens dont ils ne savent rien à part le nombre de lignes de codes produites. C'est complètement absurde , a tweeté dimanche Taylor Leese, le directeur d'une équipe d'ingénierie qui dit avoir été mis à la porte.

L'homme le plus riche du monde aura pourtant besoin de personnel pour révéler le potentiel incroyable qu'il voit dans la plateforme.

Des requêtes qui suscitent l’émoi

Parmi les premières demandes formulées par Elon Musk, on compte le remaniement du service payant du réseau social, Twitter Blue. Le magnat des technologies voulait notamment forcer les propriétaires de comptes vérifiés à payer 27 $ par mois pour conserver leur crochet bleu.

À défaut de payer, les utilisateurs et utilisatrices ayant déjà obtenu cette certification la perdraient au bout de trois mois, d'après le site spécialisé The Verge.

Cette annonce a suscité nombre de réactions sur la twittosphère. L’écrivain de roman d’horreur Stephen King a fait valoir son mécontentement sur le réseau social, affirmant qu’il quitterait la plateforme si ce changement se concrétise.

Il a écrit dans un gazouillis que c’est même Twitter qui devrait le payer [pour me garder sur le réseau social] .

Elon Musk a répliqué mardi avec un nouveau prix, 8 dollars américains (environ 11 dollars canadiens) – montant ajusté selon le pouvoir d’achat des pays –, pour un service similaire, qui comprendrait la vérification du compte avec un crochet bleu et moitié moins de publicités, contrairement à l’offre actuelle de Twitter Blue, qui n’en compte aucune.

Il a ajouté dans une série de gazouillis que de débourser ce montant offrirait une priorité sur les réponses, les mentions et les recherches sur le réseau social, en plus de permettre de publier des vidéos et des messages sonores plus longs.

Le nouveau patron a aussi demandé à des équipes de relancer Vine, une application de courtes vidéos rachetée par le réseau social en 2012, mais remisée quatre ans plus tard. Elon Musk aimerait qu’elle soit de retour en ligne d'ici la fin de l'année.

Modération de contenu

Elon Musk a promis de former un conseil de modération des contenus pour fixer les limites du discours sur la plateforme, qu'il juge trop contraignantes actuellement, comme de nombreuses personnalités politiques de droite.

Pour l'instant, le fantasque dirigeant aux 112 millions de personnes abonnées semble assurer lui-même le service après-vente.

Il a répondu à diverses plaintes d’internautes accusant Twitter de censure, soulignant à l'un que le réseau devait être équilibré et ne favoriser aucun côté et à une autre que les profils suspendus pour des raisons mineures ou douteuses [seraient] libérés de la prison de Twitter .

Dimanche, il a lui-même supprimé un de ses gazouillis, qui comportait un lien vers une théorie du complot sur l'agression du mari de Nancy Pelosi, la cheffe des démocrates au Congrès.

Dès l'annonce du rachat par le milliardaire libertarien, la plateforme a fait face à un regain d'activité de la part de comptes malveillants, tweetant en rafale le mot en n.