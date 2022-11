L’île Verte aura un bateau de relève en cas de bris du NM Peter-Fraser

L'été dernier, ce n'est pas le F.-A.-Gauthier qui a fait rager les usagers, mais un traversier moins connu, le NM Peter-Fraser. Il relie L'Isle-Verte à la municipalité insulaire de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, sur l'île Verte. L'état du navire a provoqué des bris de services et défait les plans de vacances de bien des visiteurs de l'île.

Quatre fois en plein coeur de l'été, le petit traversier a connu des ennuis mécaniques. Des gens ont dû dormir dans leur auto, se souvient la mairesse Louise Newbury.

Le service d'hélicoptère constituait alors la seule solution de rechange pour les résidents et les nombreux touristes. Une solution peu adaptée à la réalité de l'île, juge la mairesse. Les deux héliports sont situés loin des quais et les places disponibles sont limitées.

Le problème est devenu criant après l'abandon du service privé de bateau-taxi qui opérait entre les deux rives avec un horaire fixe, il y a quelques années. La mairesse de la municipalité dont la population triple ou même quadruple en été en a fait une priorité. Nous on veut un bateau de relève en permanence ici, si un soir le Peter-Fraser ne traverse pas parce qu'il est en panne, les gens qui sont sur le quai pourront traverser avec leur épicerie.

L'île Verte et une cabane qui servait autrefois à fumer le hareng. (archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Si la Société des traversiers du Québec (STQ) confirme être en processus pour trouver un navire , elle n'a pas encore déterminé de port d'attache pour cette embarcation qui sera limitée aux passagers et aux cyclistes.

C'est que le bateau en question servira aussi à désenclaver l'Isle-aux-Grues, 150 km en amont, advenant un bris du traversier qui relie l'île à Montmagny.

La STQ mentionne ne pas avoir pris de décision à savoir laquelle des deux îles hébergera l'embarcation quand elle ne sera pas réquisitionnée.

C'est le point qu'il nous reste à négocier , concède Louise Newbury. La mairesse croit aussi que le bateau pourrait assurer la liaison lorsque l'amplitude de la marée empêche le NM Peter-Fraser de naviguer, soit environ deux fois par mois.

La mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs croit qu'un petit bateau comme celui qui transporte des touristes au large de Rivière-du-Loup (photo) pourrait parfaitement convenir aux besoins. (archives) Photo : Gracieuseté de Duvetnor, photographie de Simon Laroche

La STQ a l'intention d'acheter le bateau de relève au cours des prochains mois afin qu'il soit disponible, si besoin est, l'été prochain. C'est pour cela que l'armateur public cherche un bateau qui est déjà construit.

Les Municipalités concernées n'auront pas à débourser quoi que ce soit. La STQ souhaite avoir un plan de relève maritime pour toutes ses traverses, comme c'est d'ailleurs le cas entre Matane, Baie-Comeau et Godbout avec le Saaremaa.

Un difficile été

Nous autres, des journées favorables pour le tourisme, il n'y en a pas beaucoup , note la mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Quand le NM Peter-Fraser, seul lien avec le continent, reste à quai, l'économie insulaire s'en ressent inévitablement.

Les problèmes du petit traversier en service depuis 2013 ont commencé dès le 5 juillet. Le navire a dû rester à quai en raison d'un problème électrique. Le 21 du même mois, des algues accumulées dans les propulseurs ont forcé l'interruption du service. Moins d'une semaine plus tard, pendant la période la plus achalandée de l'été, un autre problème d'ordre électrique a cloué à quai le NM Peter-Fraser pendant plus de 48 heures.

Le calvaire des insulaires s'est poursuivi le 11 août alors qu'une pièce d'une génératrice a dû être remplacée.

Au printemps 2017, le traversier s'est échoué dans le chenal qui mène au quai de L'Isle-Verte. Le navire était resté en cale sèche environ un mois après cet incident.