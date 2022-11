L’Anishinaabe Gerry Brandon fusionne les cultures dans son restaurant

Rapidement, durant l'entrevue, il raconte sa naissance dans un hôpital torontois et le fait d'avoir été immédiatement adopté. On est alors en plein cœur de la rafle des années 1960, durant laquelle des milliers d'enfants autochtones ont été volés à leur famille.

Gerry explique dans ses propres mots que la rafle avait été organisée par les divers ordres de gouvernement afin de réussir là où les pensionnats pour Autochtones avaient échoué et, ainsi, de s'assurer que les enfants autochtones puissent s'inclure dans la société blanche .

Son enfance ayant été marquée par la dualité entre ses origines autochtones et la culture transmise par sa famille adoptive, originaire du Nord de l'Ontario, c'est avec le désir d'exprimer cette coexistence identitaire qu'il propose un concept à mi-chemin entre traditions autochtones et urbanité.

Les répercussions sur les victimes de la rafle sont évidemment multiples et profondes. Gerry Brandon, lui, tente de tirer du positif de son histoire en mettant en avant la richesse de l'alimentation traditionnelle autochtone réalisée avec des techniques modernes.

Parti très jeune de la maison, il a vécu durant son adolescence à Haileybury, un endroit qui l'avait toujours attiré par sa beauté et par son emplacement géoculturel particulier, à la tête d'un lac de 90 miles faisant face au Québec et souvent fréquenté par des Anishinaabeg.

Le chef confie qu'il n'était pas prédestiné à une carrière dans la restauration, lui qui, à un certain moment, avait même été hospitalisé pour malnutrition .

Devant l'obligation de se mettre à mieux manger, il a appris à cuisiner et s'est rendu compte qu'il possédait un certain talent en la matière.

Dans les années 1980, c'est au contact d'un mentor, avec qui il voyageait pour son emploi de gestionnaire d'entreprise, qu'il a renforcé son amour de la bonne chère.

« C'était un vrai gastronome et il m'emmenait dans de grands restaurants à Chicago, Atlanta et Los Angeles en me disant : "Tu dois essayer ceci et cela, ce bon vin'', etc. »