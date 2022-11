Grâce à une innovation d'une équipe des soins intensifs du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, il sera dorénavant plus simple, mais surtout plus rapide de transférer des patients en soins intensifs d'un établissement à l'autre.

Ce nouveau système de transport ambulancier est une civière entièrement adaptée sur laquelle sont installés tous les appareils et équipements qui se trouvent dans la chambre du patient. Le principe de base d'un transport d'un patient de soins critiques, c'est de le sécuriser et d'avoir le même niveau de traitements pour lui que s'il était encore aux soins intensifs. On a donc recréé une unité de soins intensifs dans l'ambulance , explique d'entrée de jeu le directeur médical des soins intensifs, le Dr Marc-André Leclair.

Sur la civière, on retrouve un système d'ancrage sur mesure, un ventilateur, un moniteur physiologique, six pompes à perfusion et un système d'oxygénation par membrane extracorporelle, appelé ECMO. Ces équipements sont disposés de manière à répondre aux besoins de chaque professionnel afin de leur permettre de prodiguer leurs soins de manière sécuritaire dans un contexte de transport d’urgence, peut-on lire dans un communiqué.

En plus d'être très sécuritaire, cette civière permet aussi de gagner beaucoup de temps. Auparavant, lorsque le personnel devait déplacer un patient des soins intensifs vers un autre établissement , il fallait environ deux heures pour installer les appareils sur la civière et par la suite dans l'ambulance. Aujourd'hui, ce temps est réduit de moitié. Si on considère que nous avons besoin d’une équipe de trois personnes (médecin, infirmière et perfusionniste) pour préparer et accompagner un patient, c’est énormément de temps qui pourra plutôt être utilisé pour prendre soin des autres patients , soutient la coordonnatrice à la Direction des soins infirmiers, Madeleine Ducharme.

L'équipe des soins intensifs rêvait de ce genre de civière depuis longtemps, mais ça n'existait pas encore. La création de cette civière, c’est beaucoup plus que l’intégration de quelques supports à une structure existante, c’est de réfléchir à tous les aspects de la sécurité et de l’ergonomie. Par exemple, on ne veut plus qu’une infirmière doive se détacher au cours du transport pour vérifier si une pompe fonctionne bien, comme c’est le cas actuellement , explique la candidate à la profession d'ingénieure biomédicale, Marie-Danielle Duquette.

C'est la Fondation du CHUS, grâce à un don de 100 000 $ de Quebecor, qui a financé la nouvelle civière adaptée.