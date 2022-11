Pas question de siéger sans prêter serment au roi, tranche l’Assemblée nationale

Pas question pour les députés du Parti québécois (PQ) et de Québec solidaire (QS) de siéger à l'Assemblée nationale sans prêter serment au roi Charles III, a tranché le président François Paradis.

Dans une décision rendue publique mardi, M. Paradis dit s'appuyer sur le libellé de la Loi sur l'Assemblée nationale qui stipule qu'il faut effectivement jurer allégeance au chef d'État du Canada, désormais le roi Charles III, si l'on souhaite participer aux travaux parlementaires.

Et si les élus solidaires et péquistes s'entêtent et tentent de siéger malgré tout, ils seront expulsés, a-t-il ajouté.

Pour étayer ses dires, il s'appuie sur certains exemples historiques, notamment six des sept députés péquistes élus en 1970, qui avaient d'abord refusé de prêter serment, et n'avaient pas pu siéger avec les autres parlementaires; ils ont plutôt dû suivre les travaux du haut de l'espace réservé au public.

Un député qui ne prête pas serment ne peut prendre place à l’Assemblée et participer aux travaux parlementaires. Il s’agit de l’opinion unanime des auteurs de la doctrine parlementaire , écrit encore M. Paradis dans sa décision.

Dans une réaction à chaud, sur Twitter, le député péquiste Pascal Bérubé a affirmé que selon François Paradis , il ne pourrait effectivement pas siéger au Salon bleu sans prêter serment.

Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, avait jeté un pavé dans la mare constitutionnelle, peu de temps après les élections générales du 3 octobre, en affirmant que ses deux collègues élus et lui-même n'allaient pas prêter serment au roi.

Selon lui, le serment à la couronne britannique condamne chaque élu du peuple québécois à l’hypocrisie [...] à souiller la valeur même de leur parole dans le cadre du premier acte qu’ils sont appelés à poser en tant que représentant des citoyens .

Les 11 élus de Québec solidaire ont emboîté le pas au PQ; les deux formations politiques souhaitent que le gouvernement Legault adopte une motion, ou un projet de loi, pour permettre que les 14 députés péquistes et solidaires puissent malgré tout siéger à l'Assemblée nationale.