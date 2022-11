L’UQAT crée un baccalauréat en gouvernance autochtone

Ce diplôme s’obtiendra par le cumul de différents certificats ou microprogrammes déjà offerts par l’UQAT. Les étudiants pourront choisir parmi quatre combinaisons de parcours et suivre la formation à temps plein ou encore à temps partiel, selon leur préférence, jusqu’à l’accumulation de 90 crédits.

La majorité des formations continueront d’être dispensées à distance, afin de rejoindre les étudiants de partout au Québec et faciliter ceux qui veulent les suivre à temps partiel.

« L’idée est de pouvoir s’assurer qu'un étudiant peut toujours aller plus loin au fil de son parcours chez nous. » — Une citation de Sébastien Brodeur-Girard, professeur à l’École d’études autochtones

Ça peut vouloir dire de commencer par un microprogramme en études autochtones, puis continuer avec le certificat. Ensuite, l'étudiant peut poursuivre avec le certificat en gouvernance ou en gestion territoriale. Ça l’amène à accumuler les diplômes et arriver au baccalauréat au final s’il le désire, en étant accompagné tout au long de son parcours , explique M. Brodeur-Girard.

Une formation multidisciplinaire et interculturelle

L’École d’études autochtones tenait à ce que cette formation soit multidisciplinaire et interculturelle. C’est un sujet vaste et nous avons développé une approche pour, par et avec les peuples autochtones , ajoute Sébastien Brodeur-Girard.

D’ancrer la formation dans seulement une discipline, ça pourrait être limitatif. Nous avons réuni dans notre corps professoral une variété d'expériences dans différents domaines pour pouvoir réfléchir aux différents enjeux sous différents angles, que ce soit le droit, les sciences environnementales, l’histoire, l'anthropologie ou la gestion. Ça donne tous les outils pour permettre aux étudiants d’agir sur le terrain , souligne-t-il.

Ultimement, les diplômés seront appelés à travailler en milieu autochtone, soit auprès des conseils de bande ou tribaux, dans les institutions gouvernementales ou encore au sein des entreprises et organismes qui œuvrent en contexte autochtone.