Un centre jeunesse de Thunder Bay veut ajouter une école de métiers

Peter Panetta, qui a fondé cette salle d'entraînement et centre jeunesse en 1999, souhaite que cet espace de 5000 pieds carrés puisse accueillir ceux qui voudront suivre des formations professionnelles.

L’utilisation de cet espace à ces fins semble une évolution naturelle pour Peter Panetta qui rêve de voir les jeunes qui fréquentent l'Underground Gym y construire leur avenir.

« Prendre les tout-petits jusqu’à ce qu’ils trouvent une carrière. Moi j’ai fait ça avec mes enfants et même mes petits-enfants. Alors [les jeunes démunis] sont comme mes enfants et mes petits-enfants. Et je veux m’occuper d’eux [...] dès qu’ils arrivent jusqu’à ce qu’ils [aient] trouvé un travail. »