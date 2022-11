La santé mentale au cœur du Rendez-vous fransaskois 2022

L'édition 2022 du Rendez-vous fransaskois aura lieu du 4 au 6 novembre, en présentiel à l’hôtel Hilton Garden Inn de Saskatoon. Des ateliers, des discussions et des activités festives vont rythmer cet événement annuel, qui vise à rassembler la communauté.

Organisée par l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), cette édition aura pour thème La santé mentale, un pilier du bien-être de la communauté .

Selon le président de l’ ACF Denis Simard, cet événement permet de discuter et d'analyser les enjeux de la communauté fransaskoise.

Pour lui, la communauté fransaskoise a beaucoup souffert durant la pandémie de la COVID-19, d'où le choix de ce thème.

La santé mentale est une question normale, c'est une question dont on devrait pouvoir se parler ouvertement. On devrait avoir le droit de dire 'Écoute, je ne me sens pas bien', il faut que chacun puisse en parler ouvertement a déclaré Denis Simard.

Une conférence sur l'impact de la pandémie sur les familles francophones en Saskatchewan sera aussi organisée.

Les participants auront également droit à une formation sur la dépression et l'épuisement professionnel, et surtout comment prévenir et gérer ces difficultés, précise le programme d'activité.

Il est important une fois par an de se parler, de se retrouver, de parler des thèmes qui sont importants pour la communauté, de réunir tous ceux qui sont concernés par la cause française dans la province, a précisé Denis Simard.

Des thématiques comme la thérapie d'art, comment prendre soin de son bien-être ou encore la musicothérapie feront aussi l'objet de discussion lors des ateliers pendant cette rencontre annuelle.

Des activités festives sont aussi à l'ordre du jour durant ces trois jours de rencontre. Il s'agit entre autres du spectacle Coup de cœur francophone, assuré par les artistes Yao et Nyenimana.

Cependant, du 1er au 3 novembre, il y aura des activités, en lien avec le Rendez-vous fransaskois, qui se tiendront en ligne.

Il sera ainsi question de savoir comment décoder et comprendre les comportements dérangeants des enfants, et aussi comment briser la cisnormativité, entre autres.

Le Réseau Santé en français de la Saskatchewan (RSFS), l'Association jeunesse fransaskoise (AJF), l’Association des parents fransaskois (APF), le Conseil culturel fransaskois (CCF), le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) le Collège Mathieu, le Conseil des écoles fransaskoises (CEF), la Société Radio-Canada et la Cité universitaire francophone sont entre partenaires de cet événement.

Il sera aussi l'occasion selon Denis Simard de célébrer le 110e anniversaire de l'Assemblée communautaire fransaskoise.

Avec les informations de Rose Nantel