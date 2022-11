Le sort des prisonniers noirs dans les pénitenciers fédéraux empire, selon un rapport

Dans son 49e rapport annuel, le Bureau de l'enquêteur correctionnel (BEC) affirme que les Noirs sont nettement surreprésentés dans les services correctionnels fédéraux et que « leur situation est aussi mauvaise et, à certains égards, pire qu'il y a 10 ans ».

D'entrée de jeu, l'enquêteur correctionnel Ivan Zinger rappelle dans quel contexte son Bureau a été créé, il y a 50 ans : au milieu d’une série d’émeutes dans les prisons, de prises d’otages, de meurtres, de chaos et de mauvaise administration qui ont failli amener le Service des pénitenciers du Canada, comme on l’appelait alors, à ses genoux .

Et il prévient que les conclusions du rapport annuel 2021-2022 qu'il vient de déposer au Parlement ne sauraient être ignorées sans péril.

En ce qui a trait aux détenus noirs et à ceux issus des peuples autochtones, par exemple, Ivan Zinger se dit très déçu de constater que les problèmes et obstacles systémiques restent aussi répandus et persistants qu'auparavant.

Surreprésentés dans les services correctionnels fédéraux, les prisonniers noirs se heurtent à de la discrimination, des stéréotypes, des préjugés raciaux et de l'étiquetage.

« En fait, la situation des Noirs derrière les barreaux au Canada aujourd’hui est aussi mauvaise et, à certains égards, pire qu’en 2013. » — Une citation de Extrait du rapport annuel du Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada

Et le BEC n'hésite pas à dire que le Service correctionnel du Canada aurait dû faire mieux : En d’autres termes, le Service a eu amplement le temps et l’occasion de s’attaquer aux résultats disproportionnellement mauvais pour les Noirs sous sentence fédérale .

En 2021-2022, les Noirs représentaient 9,2 % de la population carcérale globale, alors qu'ils représentent environ 3,5 % de la population canadienne générale. La majorité des personnes noires incarcérées sont de jeunes hommes, la plus grande proportion se situant entre 18 et 30 ans.

Pour mener son enquête, le BEC a mené plus d'une cinquantaine d'entrevues ciblées en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Et ce, malgré les contraintes imposées par la pandémie de COVID-19.

La plus grande proportion de Noirs est incarcérée dans la région de l’Ontario (54,8 %), suivie de la région du Québec (19,2 %), de la région des Prairies (13,6 %), de la région du Pacifique (7,1 %) et de la région de l’Atlantique (5,3 %).

Parmi les constatations du BEC relativement aux détenus noirs, on note :

qu'ils purgent une plus grande partie de leur peine d'emprisonnement à des niveaux de sécurité élevés, avant de pouvoir être reclassés à des niveaux de sécurité moindres;

qu'ils sont, à l'instar des détenus autochtones, surreprésentés dans les incidents de recours à la force;

qu'ils sont surreprésentés dans les transferts involontaires d'une institution à une autre;

qu'ils se retrouvent plus fréquemment et plus longtemps dans des unités d'intervention structurées (qui remplacent l'isolement cellulaire depuis 2019);

qu'ils font plus souvent l'objet d'accusations pour avoir enfreint les règles de l'établissement;

qu'ils sont plus souvent désignés comme étant affiliés à un gang.

Dans le cadre de l'enquête du BEC, le terme Noir désigne les personnes s’identifiant comme Noirs, Africains subsahariens et caribéens.

Près de 3 milliards $ de budget

En conférence de presse à Ottawa, mardi, l'enquêteur correctionnel a déclaré que le SCC ne manquait ni de ressources ni de revenus. Il y a 1,2 employé du Service correctionnel pour chaque prisonnier, ce qui représente l'un des ratios les plus élevés dans le monde, sinon le plus élevé .

De plus, ce service est extraordinairement bien financé , dit-il : son budget annuel est de 2,9 milliards de dollars.

« Pour une organisation qui dépense autant d'argent pour avoir de mauvais résultats correctionnels, en particulier pour les prisonniers autochtones ainsi que pour les prisonniers noirs, c'est une véritable honte et quelque chose dont les Canadiens devraient se préoccuper. » — Une citation de Ivan Zinger, Bureau de l'enquêteur correctionnel

L'enquêteur correctionnel remarque que la population noire incarcérée a tendance à mieux s'en sortir lorsqu'elle retourne dans la communauté. En clair : les Noirs sont moins susceptibles de récidiver ou de retourner en détention fédérale pour une nouvelle infraction . Le BEC cite pour preuve le fait que les Blancs (15,3 %) et les Autochtones (15,1 %) sont trois fois plus susceptibles de purger leur troisième peine fédérale ou plus que les Noirs (5,4 %).

La lentille gang

Malgré tout, très peu de choses ont changé pour les personnes noires incarcérées. Même qu'à bien des égards, leur situation s'est encore détériorée .

À l'intérieur des murs, de nombreux Noirs affirment que le personnel du service correctionnel les étiquette ou les traite comme des membres de gangs, alors que leur dossier ne contenait pas d'affiliation officielle à un groupe menaçant la sécurité.

Cette affiliation présumée à un gang, c'est la lentille gang , a expliqué en conférence de presse le directeur adjoint au BEC, Blaise Ndala.

Des détenus ont confié au BEC que le personnel se base sur le quartier où ils ont grandi, sur les personnes qu'ils fréquentent dans leur rangée de cellules, sur les vêtements qu'ils portent ou sur la façon dont ils interagissent avec d'autres Noirs pour décréter qu'ils appartiennent à un gang.

À première vue les critères sont objectifs pour identifier l'affiliation à un gang. Mais, dans la pratique, certains de ces critères sont discrétionnaires et sujets à l'interprétation , nuance le BEC dans son rapport.

Or, une fois que l'affiliation à un gang est faite, il est presque impossible de la faire disparaître . Et les conséquences sont grandes : un détenu peut se voir refuser un emploi dit de confiance à l'intérieur des murs, ou encore un transfert dans un établissement où il bénéficierait d'un meilleur soutien.

Quant à ceux qui appartiennent à un gang et qui souhaitent s'en désaffilier, peu d'options et de ressources leur sont offertes en prison, déplore le BEC.

Des recommandations

Parmi sa vingtaine de recommandations, le BEC préconise que le personnel du Service correctionnel reçoive obligatoirement une formation provenant de représentants des groupes communautaires noirs et d'experts externes.

Une stratégie nationale doit aussi voir le jour, selon le BEC, afin d'aborder les expériences uniques des Noirs qui purgent une peine de ressort fédéral.

Par ailleurs, Ivan Zinger recommande d'interdire pour toute la population carcérale le placement indéfini en cellule nue au-delà de 72 heures.

Il recommande aussi qu'on mette à jour la Stratégie antidrogue du Service correctionnel canadien, qui remonte à 2007. La politique canadienne en matière de possession et de consommation de drogues simples a évolué de façon spectaculaire depuis lors, mais la culture du SCC reste enlisée dans un état d’esprit prohibitif et répressif , décrie le BEC.

Des travaux sont en cours, dit Ottawa

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui supervise le service, accueille favorablement le rapport méticuleux et dit que de nombreux travaux sont en cours pour résoudre les problèmes.

Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec le SCC pour veiller à ce que des progrès soient réalisés à l'égard des questions soulevées dans ce rapport afin d'améliorer notre système correctionnel fédéral , a-t-il précisé dans une déclaration écrite.