Le laboratoire de l’hôpital de Thetford Mines frôle la rupture de service

Dès qu'un bris de service est imminent dans les laboratoires, les opérations majeures devront être reportées ou déplacées à l'extérieur du territoire , explique Mélanie Lapointe, représentante nationale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) pour Chaudière-Appalaches.

Il faudra détourner les ambulances. Les accouchements ne pourraient plus avoir lieu en raison du manque de personnel à la banque de sang. Les soins intensifs seraient sur le respirateur artificiel , ajoute-t-elle.

« Pas de labos, pas d'hôpitaux. » — Une citation de Mélanie Lapointe, représentante de l' APTS en Chaudière-Appalaches.

Cinq des 19 employés du laboratoire d’analyses biomédicales ont démissionné ou sont partis en congés sans solde au cours des derniers mois.

Les raisons de ces départs varient. L' APTS pointe du doigt le manque de valorisation de la profession, l'épuisement et la surcharge de travail.

Mais ce qui fait mal, c'est surtout l'échec d'Optilab, un projet de centralisation des laboratoires médicaux amorcé par l'ex-ministre de la Santé, Gaétan Barette, à l'ère libérale. Plutôt que d'alléger la tâche des employés, cette réorganisation a eu l'effet inverse, selon le syndicat.

Pour l'instant, le bris de service a été évité grâce à des mesures de contingence, notamment l'ajout de temps supplémentaire obligatoire pour les travailleurs restants, ce qui ajoute à la surcharge sur les employés , déplore Mélanie Lapointe.