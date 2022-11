Intrusions, la pièce qui nous confronte à la réalité des personnes âgées

Intrusions, c’est l’histoire d’une femme très amoureuse de son mari. Tous deux attendent depuis 27 mois d’entrer dans une résidence. [Cette dernière] est comme une terre promise pour eux, car ils sont en perte d’autonomie et leur maison devient un peu un fardeau , résume la comédienne Marie-Thé Morin.

Avant d'interpréter seule sur scène le personnage central de la pièce, Marie-Thé Morin avait d’abord traduit le texte en anglais de Joan MacLeod. Publiée sous le titre Another Home Invasion, l'œuvre a été finaliste des Prix littéraires du Gouverneur général en 2009.

Quand on traduit, certains textes sont vraiment du bonbon. On se retrouve devant une œuvre avec laquelle on a une certaine intimité, qui nous parle tout de suite , confie Marie-Thé Morin, ajoutant que les spectateurs vont peut-être être confrontés à certaines réalités dont on ne parle pas assez souvent.

« Questionner notre société »

«Les spectateurs vont voir une femme qui se raconte, qui raconte des pans de son passé, beaucoup de pans de son quotidien. Ils vont voir beaucoup d’humour et des émotions poignantes», décrit la comédienne Marie-Thé Morin. Photo : Théâtre de la Vieille 17 / Marianne Duval

Intéressée par ce texte depuis une dizaine d’années, la metteure en scène et directrice artistique du Théâtre de la Vieille 17, Geneviève Pineault dit avoir attendu le bon moment pour monter cette pièce soulevant la question importante de notre population vieillissante .

Au Théâtre de la Vieille 17, c’est important pour nous de parler de sujets d’actualité et de questionner notre société. Et je trouve que c’est la pièce parfaite pour ça , considère Geneviève Pineault.

« Où et comment on s’occupe d’eux, après avoir passé toute leur vie a contribué à notre société? On dirait qu’on ne réfléchit pas comme société à pouvoir leur offrir les soins, l'hébergement et la qualité de vie qu’ils souhaitent et méritent. » — Une citation de Geneviève Pineault, metteure en scène de la pièce et directrice artistique du Théâtre de la Vieille 17

Geneviève Pineault par ailleurs un aspect intéressant et important dans cette histoire : l’enjeu de trouver un toit où vivre paisiblement ses vieux jours, en compagnie de son conjoint. Et souvent, ce n’est pas le cas. Dès que l’un ne rencontre pas les mêmes nécessités de soin que son partenaire, ils sont souvent séparés , souligne-t-elle.

C’est vraiment une histoire d’amour, une belle histoire d’amour d’un couple qui a vieilli ensemble et qui veut continuer de vieillir ensemble. Et je trouve ça vraiment très beau , fait valoir pour sa part Marie-Thé Morin.

Cette dernière décrit cette coproduction du Théâtre de la Vieille 17 et du Théâtre populaire d’Acadie comme un grand tourbillon d'émotions, de moments tendres et de moment assez drôles .

Dans le foyer du théâtre, une maquette d'une reproduction de la maison décrite sur scène par le personnage principal d’«Intrusions» est présentée aux spectateurs. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

La pièce prend l’affiche à La Nouvelle Scène jusqu'au 5 novembre. Dans le foyer de l’édifice, une maquette de la maison décrite dans Intrusions est présentée. Une façon de plonger davantage les spectateurs dans l’univers de la pièce de théâtre.

Avec les informations de Camille Bourdeau