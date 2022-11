De plus en plus de skieurs sensibilisés aux risques d’avalanche

Au total, 90 avalanches ont été enregistrées dans les Chic-Chocs au cours de la dernière année, dont 33 ont été déclenchées par des amateurs de glisse.

Toutefois, ces avalanches n’ont causé aucune blessure grave ni aucun décès. On est très toujours très content de ne rapporter aucun incident trop sérieux dans le cas des avalanches , relève le directeur général d’Avalanche Québec, Dominique Boucher.

En entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure, Dominique Boucher souligne que les skieurs sont de plus en plus à l’affût des cours. Ils connaissent aussi l’équipement dont ils ont besoin et ils savent s'en servir. D'ailleurs, souligne Dominique Boucher, l'année passée a été l'année de tous les records sur le plan des cours de sécurité avalanche, plus de 1200 personnes ont suivi un cours. C'est énorme 70 % de plus que l'année précédente.

Le site Internet d’Avalanche Québec est aussi de plus en plus consulté avec une hausse de l’achalandage de 5 %.

Au cours de la dernière année, Avalanche Québec a aussi organisé des visites dans cinq écoles de la Gaspésie et initié 17 jeunes au ski hors piste et à la sécurité en montagne.

Un hiver de neige, de froid et de vent

L’hiver 2021-2022 a été le deuxième hiver le plus enneigé des dix dernières années dans les Chic-Chocs.

Une planchiste sur les Champs-de-Mars en Gaspésie (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Près de 5 m de neige sont tombés dans la vallée, près du gîte du Mont-Albert. Avalanche Québec a compté 56 journées durant lesquelles la température est descendue sous la barre des -20 dans le parc de la Gaspésie. L’organisme a aussi enregistré 23 jours d’hiver avec des vents de plus de 100 km à la station météo de Mines Madeleine.

C’était tout le contraire de 2020, une année marquée par les redoux et l’absence de neige. Ç’a été assez pénible , rappelle Dominique Boucher. On avait dû réorganiser presque toutes les semaines nos opérations parce qu'il y avait soit pas assez de neige en montagne, soit des conditions de déplacement trop difficiles à cause du manque de neige ou la présence de croûtes.

L’organisation a cessé ses activités le 2 mai, mais il restait encore plus de 1,5 m de neige à certains endroits, dont la station du mont Ernest Laforce à 650 m d'altitude.

À quoi ressemblera le prochain hiver? Difficile à dire, selon Dominique Boucher.

Le responsable d'Avalanche Québec rapporte qu’il y a eu en septembre quelques épisodes d’accumulations de neige sur les sommets des Chic-Chocs. À la longue fin de semaine de l'Action de grâces, il a même neigé sur le col sterling à 500 m d'altitude. Et là, maintenant on se retrouve dans des périodes beaucoup plus chaudes, c'est très difficile de prévoir sur le long terme ce qui peut arriver.

Première neige au mont Richardson dans le parc de la Gaspésie (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Elise Thivierge

Qu’importe si le prochain hiver sera ou non enneigé, l’équipe d’Avalanche Québec entamera sa saison le 1er décembre et reprendra la publication quotidienne de son bulletin avalanche.

Après avoir traversé plusieurs années d’instabilité financière, Avalanche Québec bénéficie jusqu’en 2029-2030 d’un soutien financier en provenance du fonds fédéral attribué à Avalanche Canada.