Élection à Brooks-Medicine Hat : des espoirs et des craintes sur Danielle Smith

Élue chef du Parti conservateur uni (PCU) début le mois d'octobre, Danielle Smith a déclenché une élection partielle à Brooks-Medicine Hat, dans le sud-est de la province, afin de pouvoir faire son entrée à l’Assemblée législative.

À Brooks-Medicine Hat, les champs et le bétail côtoient la diversité et l’urbanité. Pilier de Brooks, l’abattoir JBS emploie environ 3000 employés, dont de nombreux immigrants. La circonscription englobe également la base militaire de Suffield et la portion nord de Medicine Hat.

La circonscription de Brooks-Medicine Hat longe le chemin de fer sur plus d'une heure. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

Danielle Smith partage son temps entre faire campagne et établir les bases de son gouvernement, ce qui lui a valu des critiques sur le mélange de ces rôles de la part du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Danielle Smith a refusé nos multiples demandes d’entrevue dans le cadre de ce reportage, même lors d’un rassemblement politique la fin de semaine de l’Halloween, à Brooks.

Près de 200 personnes sont venues l’entendre promettre de réformer le système de santé et présenter son projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta, des promesses-phares de sa course à la chefferie conservatrice.

Les Albertains sont de fiers Canadiens et veulent être traités équitablement, comme le Québec. Nous voulons qu’Ottawa respecte nos juridictions provinciales , a-t-elle lancé à la foule sous les applaudissements.

Danielle Smith a ouvert deux locaux de campagne, l'un à Brooks et l'autre à Medicine Hat. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

Danielle Smith affirme que ce projet de loi donnerait à l’Alberta le pouvoir d’ignorer des lois et politiques fédérales jugées contraires aux intérêts de la province.

Cette proposition, jugée inconstitutionnelle par une majorité d’experts, plaît toutefois à Jeremiah Benoit, un jeune conservateur francophone de Medicine Hat.

« La chose que j'aime avec Danielle Smith est qu’en ce moment, elle fait ce qu'elle dit qu'elle va faire. » — Une citation de Jeremiah Benoit, résident de Medicine Hat

Le jeune homme croit toutefois que les conservateurs de sa circonscription sont divisés sur leur nouvelle chef, une libertarienne qui a tenu des propos faisant écho à des théories du complot et à la propagande russe ces derniers mois.

Elle dit et fait des choses qui rendent les conservateurs un peu inconfortables, observe Jeremiah Benoit. Danielle est quelqu'un qui va changer la culture, changer l'Alberta. Beaucoup de conservateurs n’aiment pas ça .

Des partis qui espèrent tirer profit sur cette insécurité

La candidate néo-démocrate Gwendoline Dirk espère gagner le vote de ces conservateurs déstabilisés par la nouvelle première ministre.

Je trouve que le Parti conservateur uni que nous voyons maintenant n’est pas le Parti progressiste-conservateur de nos oncles et nos tantes. Il est très différent , juge l’enseignante à la retraite.

Gwendoline Dirk bénéficie de l'aide de bénévoles provenant de Calgary pour son élection partielle. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

Si les gens étudiaient les plateformes, ils réaliseraient que leurs valeurs sont bien plus en phase avec notre approche centriste et inclusive , plaide celle qui veut en priorité s’attaquer à la pénurie de médecins en milieu rural.

Pour attirer ces modérés, Gwendoline Dirk devra toutefois aussi batailler ferme avec un autre candidat, le chef du Parti albertain, Barry Morishita.

L’ancien maire de Brooks mise sur sa popularité personnelle pour rendre compétitif son nouveau parti, dont il est devenu chef l’automne dernier.

En tout respect, je ne crois pas que Danielle Smith connaisse notre circonscription. Moi oui, j’ai vécu ici toute ma vie , souligne-t-il.

Barry Morishita a pris la tête du Parti albertain à l'automne 2021. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

La tâche s’annonce ardue, car le Parti albertain a été rayé de la carte aux dernières élections provinciales. Barry Morishita croit que la province a plus que jamais besoin d'une troisième voie centriste.

« Le Parti conservateur uni a abandonné bien des valeurs progressistes qui sont chères aux Albertains. » — Une citation de Barry Morishita, chef du Parti albertain

Nous sommes un groupe fiscalement responsable, mais socialement progressiste. Nous nous soucions d’équilibrer le budget, de bien gérer l’argent des contribuables, mais nous reconnaissons que le gouvernement doit fournir des services et que ça coûte de l’argent , explique-t-il.

Peu de suspense dans la course

Beaucoup d’électeurs rencontrés dans la rue étaient étonnés d’apprendre qu’une élection partielle se tiendrait le 8 novembre. Il faut dire que les affiches électorales étaient encore peu nombreuses à la fin du mois d'octobre. Parmi ceux au courant, peu semblaient excités à l’idée de voter, peu importe le choix de candidats.

On dirait que Danielle Smith a choisi Brooks-Medicine Hat, parce qu'elle croit que ce sera facile de gagner ici et elle a raison , déplore Kasey Murphy. La trentenaire, qui travaille dans le secteur de l’éducation, est découragée que les conservateurs remportent toujours sa circonscription.

Kasey Murphy croit que la mainmise des conservateurs sur Brooks-Medicine Hat empêche de réels débats d'idées pour sa région. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

Aux élections provinciales de 2019, le Parti conservateur uni a récolté 60 % des voix, contre près de 18 % pour le NPD , 13 % pour l’indépendant Todd Beasley et 7 % pour le Parti albertain. Vu le poids politique de la première ministre, beaucoup anticipent une victoire conservatrice.

Un camionneur rencontré au parc à chiens de Brooks, qui ne souhaitait pas s’identifier, votera encore conservateur, mais il regarde Danielle Smith d’un œil méfiant.

Elle n’a rien prouvé encore, alors je n’ai pas d’opinion. Les gestes parlent plus que les mots , met-il en garde.

Dans la communauté francophone, les espoirs sont toutefois grands pour la première ministre. Roger Kinouani, de l’Association francophone de Brooks, voit en elle un modèle pour les femmes de la communauté.

Roger Kinouani souhaiterait que les candidats de Brooks-Medicine Hat fassent plus d'efforts pour rejoindre la communauté francophone. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

Ce dernier affirme qu’il n’entend que du positif sur la nouvelle première ministre.

On va voir ce qu'elle va faire. On est optimistes. On est prêts à travailler avec n'importe qui, à une condition. Nous, c'est la ville de Brooks. Et ici, on veut que partout où tu vas au Canada, les gens te parlent de Brooks , plaide Roger Kinouani.

Si l’historique électoral de la circonscription laisse peu de place au suspense, les attentes pour la favorite, elles, seront élevées.