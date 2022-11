Opération Nez rouge reprend du service dans six villes de l’Est-du-Québec

Le service de raccompagnement Opération Nez rouge sera de nouveau offert dans une cinquantaine de villes du Québec, dont six dans les trois régions de l'Est-du-Québec. Opération Nez rouge avait dû suspendre ses activités au plus fort de la pandémie.

Certains soirs de novembre et de décembre, des bénévoles raccompagneront les personnes qui auront pris un verre de trop à Sept-Îles et à Forestville, sur la Côte-Nord, à Matane et aux Îles-de-la-Madeleine, dans la région de la Gaspésie–Les Îles, ainsi qu'à Rimouski et à Trois-Pistoles, au Bas-Saint-Laurent.

L'organisation souligne l'esprit rassembleur de l'Opération Nez rouge et l'expérience unique vécue autant par les bénévoles que par les personnes utilisatrices du service . Ainsi, pour la région de Rimouski par exemple, environ 400 bénévoles sont nécessaires pour les neuf soirées de raccompagnement afin de se charger de tâches de téléphoniste et de chauffeur, notamment.

C'est le Club de natation Les Dauphins qui pourra bénéficier de l'argent amassé lors des raccompagnements. L'objectif est établi à 20 000 $.

L'entraîneuse en chef du club de natation, Alexandra Tessier, indique que c'est grâce au soutien financier de l'Opération Nez rouge à Rimouski [que] nous pouvons investir annuellement dans plus d'une vingtaine de compétitions de niveau novice à national .

Les inscriptions peuvent être faites directement sur le site Internet d'Opération Nez rouge.

Avec les informations de Lysbertte Cerné