La Ville de Québec a commencé la distribution gratuite du matériel de démarrage dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, là où la collecte est maintenant débutée.

La Haute-Saint-Charles est un endroit où il y a moins de densité, plus d'unifamiliale , explique Mathieu Fournier, directeur de la valorisation à la Ville de Québec. On veut que nos équipes prennent le rythme.

La dernière grande distribution en matière de collecte résiduelle remonte à 2006, lors du déploiement de 130 000 bacs de recyclage.

D'ici le mois d'avril, tous les arrondissements ainsi que les villes de L'Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures seront aussi desservis. On termine avec La Cité-Limoilou, où il y a plus de densité et plus de complexité sur le type d'immeubles à desservir , ajoute-t-il.

Lancement de la collecte des résidus alimentaires par arrondissement Lancement de la collecte des résidus alimentaires par arrondissement Période Arrondissement/Ville Novembre 2022 La Haute-Saint-Charles Décembre 2022 Charlesbourg Janvier 2023 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge Févier 2023 Les Rivières, L’Ancienne-Lorette Mars 2023 Beauport, Saint-Augustin-de-Desmaures Avril 2023 La Cité-Limoilou

La Ville entend distribuer 48 sacs tous les six mois. Cela représente l'utilisation de moins de deux sacs par semaine. Pour les grosses familles, il y aura des points de distributions de sacs gratuits , fait valoir la conseillère Marie-Josée Asselin, aussi vice-présidente du comité exécutif.

La collecte est pour tous les citoyens, qu'ils habitent une résidence unifamiliale ou un plex, peu importe sa taille. Dès que les citoyens reçoivent leurs sacs et leur bac, ils peuvent commencer à les utiliser.

À vos sacs et à vos bacs! encourage la conseillère, qui espère que les citoyens seront au rendez-vous.

Tout ce qui se mange

La Ville a voulu rendre les choses le plus simples possible susciter l'adhésion populaire au projet de collecte. Elle a mis en place un système de sacs de plastique mauves qui seront jetés dans le bac de déchets régulier une fois remplis. Il n'y aura donc pas de bac brun entièrement consacré aux matières compostables. La Ville élimine ainsi une troisième collecte de matières résiduelles, après les déchets et le recyclage. On évite 50 voyages par camion par jour , souligne le maire Bruno Marchand.

Pour ce qui est de ce qu'on peut mettre ou non dans les sacs, la règle est claire : tout ce qui se mange ou tout ce qui est une partie de ce qui se mange va dans le sac mauve , explique la conseillère Asselin. Les résidus alimentaires incluent les restants de fruits et légumes, les pâtes, la viande, le pain et le marc de café, par exemple.

Pour l'instant, on ne peut pas y déposer des essuie-tout ni des mouchoirs.

Plus de détails à venir