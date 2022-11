La magie de Noël sera de retour dans les rues de Sherbrooke

Annulé en 2020, puis présenté l’an dernier dans une formule adaptée pour respecter les règles sanitaires, le défilé revient dans les rues de Sherbrooke pour le plus grand bonheur de tous.

On a déjà les 200 bénévoles dont on avait besoin sans en avoir parlé dans les médias. Les gens attendent le défilé avec impatience , a lancé le directeur général des Fééries hivernales et du défilé du père Noël, Jean-Pierre Beaudoin.

« On est vraiment très heureux de pouvoir revenir avec un défilé traditionnel dans les rues de la ville. » — Une citation de Jean-Pierre Beaudoin, directeur général des Fééries hivernales et du défilé du père Noël

Le retour du défilé traditionnel coïncide avec son 20e anniversaire et, comme à l’habitude, des danseurs, des acteurs et des marcheurs y participeront.

Il y aura des chars allégoriques, des lutins un peu partout, des mascottes qui défilent dans les rues de Sherbrooke , résume M. Beaudoin.

Cette année, le Festival des traditions du monde s’ajoute à la fête en créant trois nouveaux tableaux qui seront animés par différentes communautés culturelles pour représenter Noël à travers le monde .

Le défilé commencera à l’école de la Montée - pavillon Le Ber, passera par la rue King Est, puis se terminera au centre-ville de Sherbrooke pour l’illumination du grand sapin.

Normalement, entre 20 000 et 30 000 personnes se déplacent pour assister à l’événement.