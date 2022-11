Le défilé de la Parade des jouets est de retour!

Les enfants retrouveront leur traditionnel défilé du père Noël dans les rues de Québec, alors que la parade était présentée dans le stationnement de place Fleur de Lys et d’Expocité depuis deux ans.

Ce samedi 12 novembre, ce sera la fête : chars allégoriques et mascottes défileront par des rues jamais empruntées depuis la création de la parade il y a 21 ans. En bonus, un spectacle gratuit d'une trentaine de minutes clôturera la parade à la place Jean-Béliveau.

Le fait de ramener le défilé traditionnel dans les rues, on rouvre la capacité à toute la population. On parle de 80 000 personnes qui vont enfin pouvoir se réapproprier le défilé de la Parade des jouets , se réjouit Mireille Tremblay, directrice générale des Ateliers Balthazar, organisateurs de la parade.

Sur la photo : Jimmy Doucet (metteur en scène), Mireille Tremblay (productrice), Pierre Dolbec (président du c.a.) et Taina Lavoie (porte-parole), entourés des personnages. Photo : Gracieuseté / Parade des jouets

Le trajet

Le parcours du défilé débutera à 13 h au coin de la 47e rue et de la 1re Avenue à Charlesbourg. Il poursuivra sa route sur la 1re Avenue avant d'emprunter la rue Boisclerc et le boulevard Wilfrid-Hamel. Le trajet se terminera vers 15 h 45 à la place Jean-Béliveau pour le spectacle de clôture. La section Estrades VIP est aussi offerte; les billets seront en vente à partir du 2 novembre.

C'est la première année qu'on emprunte les rues de Charlesbourg à cause des travaux routiers. On n'a pas eu le choix, en concertation avec la ville, de changer de trajet , ajoute Mireille Tremblay.

Le char du père Noël et d'autres chars allégoriques seront renouvelés afin d'offrir à la population une expérience différente.

Plusieurs surprises attendent les enfants durant le parcours. Les estrades VIP offriront une expérience bonifiée. Photo : Gracieuseté / Parade des jouets

Récolte de jouets et denrées alimentaires

En collaboration avec la Société de Saint-Vincent de Paul et La Joujouthèque Basse-Ville, la Parade des jouets recueillera des dons, denrées alimentaires et jouets usagés ou neufs durant le défilé. Ils seront ensuite redistribués à des organismes et familles de la région.