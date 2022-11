Des Franco-Ontariens ont des attentes élevées pour leurs nouveaux maires francophones

En janvier 1990, le conseil municipal de Sault-Sainte-Marie adoptait une résolution déclarant la ville unilingue française.

À l’époque, Matthew Shoemaker n’avait même pas deux ans.

Mais cet événement demeure un chapitre noir de notre histoire , note-t-il, qui a eu des conséquences qu’on essaie [toujours aujourd’hui] de mettre dans le passé .

La semaine dernière, l’avocat de formation a remporté une victoire convaincante à l’élection municipale. Dès le 15 novembre, il deviendra officiellement le tout premier maire francophone de l’histoire de Sault-Sainte-Marie après avoir siégé pendant huit ans au conseil municipal.

Matthew Shoemaker a été élu maire de Sault-Sainte-Marie le 24 octobre. Photo : Radio-Canada

C’est une autre avancée qui permettra à la communauté de tourner la page sur les événements de 1990, estime M. Shoemaker.

« J’espère avoir un rapprochement de la communauté francophone avec la Ville, le bureau du maire, du conseil de ville d’une manière qu’on n’a jamais eue dans le passé. » — Une citation de Matthew Shoemaker, maire élu de Sault-Sainte-Marie

Pour Dania Kuzbari, francophone habitant à Sault-Sainte-Marie depuis 12 ans, l’arrivée d’un maire francophone est l’occasion de [faire] renaître le dynamisme de la langue française dans la ville.

Le fait qu'une personne francophone qui donne de l’importance à la langue française est maintenant maire, j’espère que nous entendrons plus la langue française dans les écoles, dans les lieux de travail, dans les services communautaires , affirme celle qui est également conseillère en emploi au Sault Community Career Centre.

« J’espère aussi qu’on pourra aussi recruter des personnes francophones qui veulent quitter les grandes villes et peut-être déménager vers les plus petites communautés comme la nôtre pour une meilleure qualité de vie, plus d’opportunités, pour la stabilité familiale. » — Une citation de Dania Kuzbari, citoyenne francophone de Sault-Sainte-Marie

La maire élue souhaite faire en sorte que les doléances des francophones soient désormais mieux entendues par l’appareil municipal, s’engageant à certainement aider les citoyens qui pourraient avoir besoin de services municipaux en français pendant son mandat.

Mais son objectif est aussi de pérenniser cette offre.

« Je ne crois pas que ça devrait prendre un maire francophone pour améliorer les relations entre les francophones et leur gouvernement municipal. Je veux [mettre en place] un service qui continuera après que je ne serai plus là pour que les francophones puissent avoir leurs services dans leur langue maternelle. » — Une citation de Matthew Shoemaker, maire élu de Sault-Sainte-Marie

Recrutement de main-d'œuvre, la priorité à Timmins

À Timmins, c’est aussi une conseillère municipale sortante à qui la majorité des citoyens ont voulu confier les rênes de l’hôtel de ville pour les quatre prochaines années.

La Franco-Ontarienne Michelle Boileau deviendra bientôt maire, après avoir largement devancé ses deux autres adversaires.

Sa victoire a rendu le citoyen Danys Racicot très content .

Pour une population composée de plus de 30 % de francophones, il a l’impression que ces derniers n’ont pas atteint [leur] niveau de représentation adéquate pour bien des années .

Mais avec une francophone au sommet, les choses semblent se diriger très bien dans cette direction , croit M. Racicot.

Il aimerait voir la Ville mettre l’accent sur le recrutement de francophones au sein de sa haute administration, quelque chose qui a pris un gros recul dans les dernières décennies.

Michelle Boileau a été élue maire de Timmins le 24 octobre. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La campagne de Michelle Boileau a été axée en grande partie sur la croissance économique de Timmins, notamment en attirant de la main-d'œuvre.

Désormais élue, elle promet que les francophones auront une place de choix dans sa stratégie et veut faire de Timmins une ville accueillante pour les immigrants francophones .

« On a cette possibilité d’attirer un talent francophone : des conseils scolaires francophones, un centre de santé communautaire, un centre culturel, des services gouvernementaux, donc on peut vivre en français faisant en sorte qu’on a vraiment une de pouvoir attirer cette main-d'œuvre dont on a besoin. » — Une citation de Michelle Boileau, maire élue de Timmins

Services en français et immigration à Sudbury

Dans le Grand Sudbury, l’ex-député fédéral Paul Lefebvre se prépare à faire son entrée à l’hôtel de ville dans quelques jours et succéder au maire sortant Brian Bigger.

Je pense que souvent, on s’est appelé une ville bilingue dans le Grand Sudbury. Mais on n’a pas eu un maire depuis plusieurs années qui pouvait parler dans les deux langues officielles de façon très confortable [...], quelqu’un qui a ses racines dans la communauté, puis quelqu’un qui s’affiche comme francophone. Je l’assume et je le suis , déclare M. Lefebvre.

Joanne Gervais est la directrice générale de l'ACFO du grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

L’issue du scrutin du 24 octobre a plu à la directrice générale de l’ ACFO du grand Sudbury, Joanne Gervais, d’autant plus que son organisme avait déjà collaboré dans des dossiers portant sur la francophonie avec Paul Lefebvre et donc connaît bien le maire élu.

« Quand les francophones prennent leur place sur la place publique, en politique, c’est une bonne nouvelle. Ça nous permet d’agrandir l’espace, de normaliser le français comme une langue publique. » — Une citation de Joanne Gervais, directrice générale de l’ ACFO du grand Sudbury

Paul Lefebvre a été élu maire du Grand Sudbury le 24 octobre. Photo : Courtoisie/Paul Lefebvre

L’ ACFO du grand Sudbury s’attend à ce qu’ avec un maire francophone, il y [ait] certains d’enjeux qui vont être beaucoup plus faciles à faire comprendre comme celui de la révision de la politique sur les services en français de la Ville du Grand Sudbury, qui est en cours.

Mme Gervais précise qu’ il n’y avait pas nécessairement de mauvaise foi chez les autres maires qu’il y a eu dans le passé .

« Mais le vécu d’un francophone est différent de celui d’un anglophone dans notre communauté, donc quelqu’un qui a déjà le vécu va avoir une plus grande ouverture potentiellement aux changements qu’on aimerait apporter ou voir dans cette nouvelle politique. » — Une citation de Joanne Gervais, directrice générale de l’ ACFO du grand Sudbury

Paul Lefebvre promet d’assurer un suivi de cette révision, mais veut aussi accroître la participation de la Ville dans l’attraction d’immigrants francophones.

Lorsqu’on regarde un peu là où on est rendu avec les chiffres d’immigration, à mon avis, ce n’était pas un point focal pour la Ville, mais c’est clair qu’il faut que ça le devienne. Si on veut demeurer une ville bilingue, il faut s’assurer que la population francophone grandisse en même temps que la ville également , avance-t-il.

Dossier universitaire dans le Moyen-Nord

Avoir un maire francophone constitue un avantage pour le porte-parole de la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française, Denis Constantineau.

Le groupe communautaire multiplie ses efforts de revendication à la suite de la suppression, l’an dernier, de nombreux programmes en français à l’Université Laurentienne.

L'Université de Sudbury poursuit ses démarches afin de pouvoir offrir des programmes entièrement en français.

C’est un dossier fédéral et provincial, mais c’est clair que l’appui de la municipalité, c’est toujours un avantage. Ce sont souvent des interventions ponctuelles dont on a besoin au niveau municipal , explique M. Constantineau, qui ajoute que son groupe sollicitera absolument des rencontres avec M. Lefebvre après son entrée en fonction.

« Avec un maire francophone, on sait qu’il connaît déjà le dossier, il connaît l’importance d’avoir une université de langue française pour le Moyen-Nord à partir de l’Université de Sudbury. » — Une citation de Denis Constantineau, porte-parole de la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française

Denis Constantineau est porte-parole de la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française. Photo : Radio-Canada

C’est quelque chose que j’ai toujours appuyé le par et pour [les francophones] , affirme Paul Lefebvre, qui souligne que la communauté s’est sentie un peu trahie après les coupes de l’Université Laurentienne.

« C’est clair qu’il y a une discussion avec la Laurentienne pour voir les programmes qu’ils ont et comment ils vont s’assurer que ces programmes-là soient livrés avec cœur et honnêteté. J’appuie cette révision, mais en même temps, il faut s’assurer que s’il y a des programmes en français à l’Université de Sudbury ou la forme que ça va prendre, qu’on a un succès, qu’on ait des jeunes, des étudiants qui veulent participer dans ces cours-là. » — Une citation de Paul Lefebvre, maire élu du Grand Sudbury

La réelle portée des maires

Mais même avec une bonne volonté de faire avancer des dossiers, les maires ont-ils à eux seuls la capacité d’arriver à leurs objectifs ?

En Ontario, leur voix équivaut à celle des conseillers municipaux et ils ont donc besoin de l’appui de ces derniers pour adopter de nouveaux règlements ou politiques.

À Sault-Sainte-Marie, aucun des 10 conseillers avec qui Matthew Shoemaker collaborera n’est francophone.

Je crois que c’est un conseil de ville très progressiste. Je crois qu’ils vont écouter les problèmes de tous les gens en ville, mais certainement, si la communauté francophone dit qu’elle veut x ou y ou z comme priorité, j’ai confiance que le conseil de ville serait un endroit favorable , évalue le maire élu.

À Timmins, Michelle Boileau pourra compter sur l’appui de Rock Whissell, réélu par acclamation, qui sera le seul conseiller municipal francophone sur huit.

Dans le dernier, on était les seuls francophones, et on a trouvé que c’était quand même lourd de représenter les francophones de Timmins juste à deux. Mais je crois qu’on a déjà eu du soutien des autres conseillers pendant les dernières années. Il y a de l’ouverture , estime la maire élue de Timmins.

Dans le Grand Sudbury, deux francophones — Michel Parent et Pauline Fortin — élus le 24 octobre feront leur entrée au conseil municipal, et deux autres — Joscelyne Landry-Altmann et René Lapierre — ont été réélus.

« Je pense que ça fait aussi longtemps qu’on a eu autant de francophones au conseil et même de francophiles. Je pense qu’on est dans une bonne posture. » — Une citation de Paul Lefebvre, maire élu du Grand Sudbury

L’ ACFO du grand Sudbury compte d’ailleurs établir des liens avec les nouveaux conseillers municipaux francophones et s’engage à travailler avec eux pour [les] sensibiliser qu’on puisse mettre en place des choses concrètes , fait savoir Joanne Gervais.

« Un des gros défis à l’ACFO [...], c’est qu’on trouve que beaucoup trop souvent, les services en français dépendent de la bonne volonté des personnes en place et ça, c’est inacceptable. On doit développer des politiques, des mécanismes, des façons de faire pour s’assurer qu’on a des acquis. » — Une citation de Joanne Gervais, directrice générale de l’ ACFO du grand Sudbury

L’ AFMO veut recruter Sault-Sainte-Marie

L’élection des trois nouveaux maires francophones est une très bonne nouvelle , indique la présidente sortante de l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO), Nicole Fortier-Lévesque.

L’organisme explorera d’ailleurs la possibilité de convaincre la Ville de Sault-Sainte-Marie d’en devenir membre et de bénéficier de ses services comme la formation des élus et des employés municipaux.

« On sait que les services en français au sein des municipalités ne sont pas toujours disponibles, et c’est pour cette raison-là que si on parvient à intégrer plus de gens dans notre association, ça va avoir des impacts positifs pour assurer que la francophonie soit belle et bien vivante au sein des municipalités. » — Une citation de Nicole Fortier-Lévesque, présidente sortante de l’Association française des municipalités de l’Ontario

La maire sortante de Moonbeam, Nicole Fortier-Lévesque, préside pour encore quelques jours l'Association française des municipalités de l'Ontario. Photo : Nicole Fortier Levesque

Matthew Shoemaker se dit certainement ouvert à explorer cette option si c’est une priorité pour les francophones en ville .

La Ville du Grand Sudbury et la Ville de Timmins sont déjà membres de l’ AFMO .

Michelle Boileau concède toutefois que Timmins n'a pas toujours été nécessairement un membre très actif dans les années passées.