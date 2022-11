Les producteurs agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue demandent une aide d’urgence

Les producteurs agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue demandent une aide financière d’urgence aux gouvernements fédéral et provincial afin de les aider à traverser la situation difficile causée par la hausse des taux d’intérêt et du coût des intrants.

La demande a été faite via une résolution extraordinaire adoptée lors de l’assemblée générale annuelle de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de l'Abitibi-Témiscamingue.

Les membres de l’UPA régionale souhaitent notamment la mise en place d’un programme d’aide d’urgence qui permettra d’injecter des liquidités dans les entreprises agricoles, de même qu’une limitation des impacts de la hausse des taux d’intérêt.

Pascal Rheault, président de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La situation que vivent les agriculteurs exige des mesures significatives souligne le président de l’UPA Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rheault,

On voit l’impact que [la hausse de coûts] a sur une région comme la nôtre, sur les producteurs. Je pense que c’était le temps d’avoir une résolution extraordinaire au sujet de nos problématiques pour les faire cheminer à l’intérieur de la Confédération , affirme-t-il.

M. Rheault précise que la forme exacte que prendra l’aide demandée n’a pas encore été déterminée.

L’aide peut se travailler au niveau de la Financière [agricole], elle peut aussi se travailler au niveau du gouvernement. On n’a pas encore déterminé exactement la solution, mais il faut trouver une solution et c’est en discutant avec nos partenaires, le gouvernement et le ministre de l’Agriculture qu’on va voir de quelle manière on va pouvoir avancer là-dedans , dit-il, spécifiant que le plafonnement des taux d’intérêt par la Financière agricole est l’une des solutions qui pourraient être privilégiées.

Plus de détails à venir.