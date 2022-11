L’auteur de cette vidéo, Craig Baird, a ensuite demandé à son public si la ville d’Indian Head devrait changer son nom.

Selon lui, cette question suscite beaucoup de controverse, car certains pensent que de changer de nom effacerait une partie de l’histoire de la ville. D’autres affirment que des Autochtones devraient avoir leur mot à dire dans cette décision.

Résidente d’Indian Head et gardienne métisse des savoirs traditionnels, Melona Biller affirme qu’elle a toujours détesté le nom de la ville.

« En grandissant, c’était un terme dérogatoire utilisé pour décrire des personnes qui sont d’origines autochtones. Je garde toujours cette impression. » — Une citation de Melona Biller, résidente d’ Indian Head et gardienne métisse des savoirs traditionnels

Melona Biller ajoute qu’un groupe de jeunes dans la communauté d’Indian Head, connu comme les Change Makers, a exprimé son opposition à l’utilisation de ce nom, mais que jusqu’ici, il n’y avait pas d’autres voix qui s'étaient jointes à eux.

Membre de la Nation Carry the Kettle Nakoda, Matthew Spencer affirme que le nom de la ville d’Indian Head ne le dérange pas.

Même si sa communauté est située à 30 kilomètres au sud-est, Matthew Spencer considère Indian Head comme sa ville natale, car il a fréquenté l’école secondaire et a participé à plusieurs matchs de hockey là-bas.

Ce dernier se dit cependant content que les gens discutent du nom de la ville et de sa nature dérogatoire.

Quiconque passe sur l’autoroute et voit la tête d’une personne autochtone sur un panneau et le nom de la ville en dessous, pourrait se sentir offensé , estime Matthew Spencer.

Je suis sûr que des recommandations pourraient être soumises au conseil municipal pour faire changer les choses si les gens le veulent.

L’origine du nom Indian Head

Un panneau placé à l'entrée d'Indian Head donne des informations sur l'origine de son nom. Photo : CBC/Laura Sciarpelletti

Il existe plusieurs versions sur les origines du nom de la ville.

La version racontée par les aînés de la communauté de Matthew Spencer est la plus connue.

Selon eux, les membres de la communauté de la Nation Carry the Kettle Nakoda et les premiers membres de la ville d’Indian Head sont arrivés dans la région au même moment, en 1882, et y ont découvert des restes humains.

Les aînés de la Nation Carry the Kettle Nakoda affirment que ces restes humains étaient le résultat d'une épidémie de variole qui avait eu lieu 100 ans avant l'établissement des communautés présentes aujourd'hui.

Les membres de la Nation Carry the Kettle Nakoda ont adopté le terme Wichapehé qui se traduit comme montagne de crânes pour décrire cet endroit.

Les membres de la ville ont alors décidé de nommer cet endroit Indian Head pour commémorer ces événements catastrophiques.

Pas de décision de la part du conseil municipal

Conseiller municipal et ancien maire d’Indian Head, Al Hubbs affirme que le conseil municipal n'a pas encore discuté de la possibilité de modifier le nom de la ville.

Il ajoute que plusieurs personnes blanches lui ont fait part de leurs désirs de changer ce nom, mais qu’il n’a reçu aucun commentaire de la part d'Autochtones pour l’instant.

Je pense que si nous effaçons l’histoire, cela veut dire que nous n’avons rien appris d’elle. Nous avons besoin que la réconciliation continue à se faire , dit-il.

Mais si nous changeons tout, les générations futures oublieront l’histoire et ce n’est pas une bonne chose.

Al Hubbs affirme que si ce sujet est présenté devant le conseil municipal, il est prêt à mener des discussions et à participer aux débats.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti