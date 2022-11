L’artiste de Moncton Matt Raffy fait ses débuts à Broadway

Un comédien de Moncton sur les planches de Broadway ÉMISSION ICI PREMIÈRE • L'heure de pointe - Acadie Un comédien de Moncton sur les planches de Broadway. Contenu audio de 12 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 12 minutes

Matt Raffy est très heureux de travailler dans ce milieu. C’est pour lui un rêve qui se réalise enfin.

Broadway, c’était un rêve, mais honnêtement, je n’ai jamais pensé que ça pouvait être réalité parce que c’était très en l’air, dans le ciel, pour moi, Broadway , dit-il.

« D’un coup, tu te tournes et c’est comme "mon Dieu, this is it", je déménage à New York, je vais vivre à New York et je vais sur Broadway tous les soirs. C’est ma vie maintenant. J’ai encore du mal à réaliser ce qui se passe. » — Une citation de Matt Raffy, comédien

Le premier soir où il s’est retrouvé sur cette scène, il était très ému.

J’ai commencé à pleurer parce que tout ce que je pensais, c’était à ma famille. Je pensais à mon parcours. Je pensais à toutes ces années que j’ai travaillé pour être ici dans ce moment-là. C’était un moment de vie. Je ne vais jamais oublier ce moment-là , souligne Matt Raffy.

Et si le dénouement de Roméo et Juliette était différent?

Inspiré de l’œuvre de Shakespeare Roméo et Juliette, le scénario de & Juliet explore ce qui aurait pu se passer si Juliette n’avait pas mis fin à ses jours et avait pu se marier avec Roméo.

Le spectacle en période de rodage est déjà présenté au public. La grande première aura lieu officiellement le 17 novembre. D’ici là, Matt Raffy et les autres artistes sont sur scène chaque soir.

C’est un boost d’énergie. C’est une histoire qui est super belle à propos du mariage entre Shakespeare et sa femme Anne Hathaway et c’est à propos de l’histoire de Roméo et Juliette en plus de ça. Il y a deux couches dans l’histoire et ça fait un peu métaphore aux deux à travers l’histoire. C’est une histoire d’amour et c’est une histoire de vraiment trouver qui tu es dans ce monde aujourd’hui , explique Matt Raffy.

Il ajoute que c’est une œuvre résolument moderne qui fait plusieurs clins d'œil à Shakespeare.

Avec les renseignements d’Anne-Marie Parenteau