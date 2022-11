Antony Auclair de retour dans la NFL avec les Titans

Se joindre à une organisation comme les Titans qui ont fait les séries éliminatoires dans les dernières années, une équipe bien entraînée qui court beaucoup avec le ballon et qui a une offensive qui cadre bien avec les forces d’Antony, je pense que ça l’enchante , relate son agent Sasha Ghavami.

Lui qui semblait avoir fait sa place chez les Texans de Houston, Auclair a été libéré, fin août, en raison d’une blessure subie au camp d'entraînement. Le vétéran de cinq saisons dans la NFL était depuis rentré à Québec pour soigner son genou et en profitait pour donner un coup de main à ses anciens entraîneurs du Rouge et Or.

Antony Auclair a passé une partie de l'automne à donner un coup de main à l'équipe d'entraineurs du Rouge et Or. Photo : Radio-Canada

Plusieurs équipes nous ont contactés au cours des deux derniers mois et les Titans en faisaient partie. Mais comme son salaire cette saison avec les Texans était garanti, on voulait prendre le temps de s’assurer que le genou était à 100 % et qu’Antony était en forme physique optimale , explique Ghavami.

L’équipe de réserve pour commencer

Le natif de Notre-Dame-des-Pins avait donc encerclé la fin octobre sur son calendrier pour un possible retour dans le circuit Goodell et les choses se sont déroulées rondement. Un passage au Tennessee, lundi, pour visiter les installations et se soumettre à une évaluation physique, a vite mené à la signature d’un contrat.

L’ailier rapproché fera d’abord ses débuts sur l’équipe de réserve des Titans, mais une promotion rapide sur l’alignement régulier ne serait pas surprenante.

En joignant les rangs des Titans, Antony Auclair souhaite se donner une chance de retourner au Superbowl. En 2020, le Beauceron avait célébré la conquête des Buccaneers avec son frère Adam (à gauche). Photo : Courtoisie

La nouvelle réalité de la NFL c’est que les vétérans qui se joignent à une équipe en mi-saison vont presque toujours passer par l’équipe de réserve. Car les équipes ont le droit de les rappeler dans l’alignement régulier pour trois matchs sans avoir à libérer un autre joueur , relativise l’agent du footballeur beauceron.

On a eu plusieurs discussions avec les Titans sur comment il voyait Antony. On voulait s’assurer qu’il allait avoir un rôle. Il n’y a jamais de garantie dans la NFL, mais le plan qui nous a été présenté nous plaisait.

Un mariage naturel

Il faut dire que le coordonnateur du jeu aérien au Tennessee, Tim Kelly, agissait l’an dernier comme coordonnateur offensif des Texans. Il a donc eu Antony Auclair sous ses ordres et cette familiarité ne peut que jouer en la faveur du Québécois.

Reconnu comme un bon bloqueur à sa position, l’ex-Rouge et Or est particulièrement utile aux équipes qui courent beaucoup avec le ballon en utilisant des formations avec deux ou trois ailiers rapprochés simultanément sur le terrain.